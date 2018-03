American Dream: Gad Elmaleh vit son rêve américain

Un projet à venir avec Netflix

L'aventure américaine de Gad Elmaleh se poursuivra sur Netflix avec une série en huit épisodes, intitulée Huge in France. La plateforme américaine n'a pas encore annoncé la date de sortie de cette nouvelle production qui mettra en scène le comédien lorsqu'il abandonne sa carrière en France pour aller vivre à Los Angeles.

Le verdict

Si vous avez été peu convaincu par Gad part en live, vous serez agréablement surpris par American Dream. Bien que certains sketches soient tout simplement traduits du français à l'anglais d'une émission spéciale à l'autre, le spectacle enregistré à New York semble mieux fonctionner et comporte de nouveaux éléments très réussis. Gad Elmaleh maîtrise le rythme et la livraison de l'humour anglophone et semble avoir trouvé sa voie pour conquérir le public américain. On a particulièrement apprécié le regard critique de l'humoriste sur sa société d'accueil et ses anecdotes relatives à ses difficultés avec la grammaire anglaise.

American Dream. De Gad Elmaleh. Sur Netflix. 1 épisode de 57 minutes.