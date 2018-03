Simon-Olivier Fecteau: pour ou contre

Simon Olivier Fecteau est de retour avec ses capsules web En audition avec Simon, diffusées sur Tou.tv. Pour cette quatrième saison, le comédien et réalisateur a fait appel à des pointures comme Magalie Lépine-Blondeau, Antoine Olivier Pilon, Charlotte Cardin, Maripier Morin et Guylaine Tremblay pour partager ses petits moments de malaise. Au cours des prochains mois, Simon Olivier Fecteau se concentrera sur l'écriture d'un scénario de film. Il ignore encore s'il pilotera le prochain Bye bye.

Les critiques du Bye bye, dans les médias et sur Twitter

Pour

« Ça fait partie de l'expérience du Bye bye. Ça prend une carapace solide parce que parfois, tu entends toutes sortes de choses ! J'en ai tellement lu que je commence à avoir un certain détachement par rapport à ça. Les deux Bye bye réalisés avec mon équipe ont été assez bien reçus, alors je n'ai pas eu à vivre de crise majeure. En vacances au Mexique après les Fêtes, j'avais la nausée à cause du nombre de personnes qui en parlaient. J'ai fermé mon téléphone. J'avais une surdose d'opinions de tous bords, tous côtés. »

Les « jokes de mononcle » en humour

Pour

« Pour les autres, mais pas pour moi ! Je suis pour la liberté d'expression, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Mais personnellement, je vais essayer de moins en faire. Dans En audition avec Simon, je me suis rendu compte que la société avait évolué et que certaines jokes que je faisais ne passeraient pas aujourd'hui ou que ce ne serait juste pas drôle et malaisant, dans le mauvais sens. Sinon, en humour, tous les sujets sont bons si on trouve la bonne manière de faire. »

Publier des photos de sa copine sur les réseaux sociaux quand on est connu

[Il a partagé la photo de sa blonde pour la Saint-Valentin.]

CONTRE

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! Je suis totalement contre, même si je le fais abondamment et que je suis fier de le faire ! Je suis exactement ce que je ne voulais pas être. Je trouvais que mes vies privée et professionnelle étaient deux choses bien distinctes. À 42 ans, je n'ai plus peur de l'engagement, et je n'ai plus peur de le dire. C'est autant pour le public que pour moi : on dirait que ça me fait du bien d'assumer cette relation. »

Les réalisateurs qui jouent dans leurs productions

[Il a été présent dans le Bye bye et joue dans En audition avec Simon et Ces gars-là.]

Pour

« Mon idole de jeunesse était Woody Allen. J'étais un grand fan de son approche à l'époque, avant que je sache qu'il allait épouser sa fille adoptive ! Mais artistiquement, ça me parlait beaucoup. Xavier Dolan le fait aussi très bien. Je ne compare pas mon talent au leur, mais seulement mon approche. C'est comme un auteur-compositeur-interprète : le message que tu envoies, tu le contrôles du début à la fin. Ça permet aussi de bien comprendre le métier d'acteur et peut-être de bien communiquer. »

Tourner avec des enfants

[Il a réalisé la publicité des Plaisirs gastronomiques avec une petite fille pour le Super Bowl.]

Pour

« Même si c'est compliqué ! La petite de 7 ans était charmante et avait beaucoup de charisme. Mais tu fais quoi avec un enfant de son âge qui ne veut pas coopérer ? Tu ne peux pas le forcer, on n'est pas en Corée du Nord. C'est tellement magique quand tout se passe bien que ça vaut la peine. J'ai déjà tourné avec un canard, un oiseau et un enfant, et ça se ressemble beaucoup dans l'approche [rires]. »

Le processus d'audition

Pour

« Même si c'est un processus si impersonnel pour quelque chose de si émotif. Comme comédien, j'ai détesté cela. Je pense que c'est l'expérience la plus horrible. Comme réalisateur, j'essaie d'humaniser le plus possible le processus pour que les gens se sentent bien, contrairement à ma série. De manière générale, il devrait même y avoir plus d'auditions. Il y a des comédiens qui sont très bons mais qui ont moins de chances, car il y en a moins maintenant. »