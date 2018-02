La série de la semaine: six raisons de visionner La Mante

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Créée par la chaîne TF1 en France l'automne dernier, la série télé La Mante est offerte sur Netflix depuis quelques semaines. Et elle constitue une agréable surprise venue de l'Hexagone. La Mante raconte la « réhabilitation » de la tueuse en série Jeanne Deber, dite La Mante, jouée par Carole Bouquet. Emprisonnée à vie pour avoir tué huit hommes de manière cruelle et sanglante, Deber est isolée du monde et des autres détenues. Alors que la police enquête sur une nouvelle série de meurtres dans la région parisienne, on avance la théorie d'un « copycat » de La Mante, car ces meurtres sanglants sont perpétrés sous le même mode opératoire. Emprisonnée depuis 25 ans, Jeanne Deber accepte d'aider les policiers à arrêter le tueur.

POUR LA « FRENCH TOUCH »

Bien sûr, les Britanniques et les Américains restent les maîtres du suspense policier au cinéma et à la télévision. D'accord, la France n'a pas encore créé son Hannibal Lecter ou son Michael Myers... Toutefois, au pays de Chabrol et de Simenon, le polar peut épouser l'esprit voltairien, et le film noir, se parer du charme discret de la bourgeoisie républicaine. Deber sera transférée dans des appartements dignes de ceux de Marie-Antoinette, et mènera une vie de château sous surveillance. Sans révolutionner le genre polar ou film noir, la réalisation soignée d'Alexandre Laurent nous tient en haleine. En fait, La Mante arrive à réinterpréter les clichés du genre pour en faire une oeuvre divertissante et fine. Une série noire qui marie suspense et humour, drame et légèreté.

POUR LA PSYCHOLOGIE FREUDIENNE

Jeanne Deber accepte de collaborer avec la police, mais à la condition d'avoir un seul interlocuteur : son fils Damien Carrot (Fred Testot, dans un rôle à contre-emploi), devenu policier « pour racheter » les crimes de sa mère. Damien refuse d'abord, lui qui n'a jamais voulu reprendre contact avec elle depuis son inculpation. Parmi ses proches, seul son père (le vétéran Jacques Weber) est au courant de l'histoire. Or, le commissaire (excellent Pascal Demolon) qui a mené jadis l'enquête sur Jeanne Deber va convaincre Damien de revoir sa mère pour attraper le nouveau tueur. En fouillant dans son passé, le policier entame parallèlement son analyse. Il doit vaincre ses démons pour mener l'enquête jusqu'au bout. Damien a donc une double mission : trouver le tueur en série et se libérer d'un oedipe mal résolu. Le titre de la série fait référence à la mante religieuse qui dévore son partenaire mâle après l'accouplement. Dans La Mante, les femmes mènent le bal.

POUR CAROLE BOUQUET

Belle, élégante, glaciale... Carole Bouquet incarne l'élégance française depuis un quart de siècle. Elle joue ici un rôle surprenant, mais qui lui va comme un gant. Cette actrice nous fascine depuis 40 ans déjà. Elle peut jouer la Bond girl aux côtés de Roger Moore ou l'épouse idéale dans Trop belle pour toi ; elle personnifie la Mort dans Buffet froid chez Blier ou l'obscur objet du désir chez Buñuel. Avec sa beauté glaciale, son jeu naturel et son phrasé impeccable, Carole Bouquet est capable de tout jouer ! Il ne manquait qu'un personnage de tueuse en série à son curriculum vitae. L'actrice lui insuffle mystère et charisme et nous happe avec son regard bleu perçant.

POUR LE CONTRE-EMPLOI

Damien est peu expressif, pas très bavard. À 40 ans, il est en couple depuis peu mais ne veut pas d'enfant, craignant de reproduire les monstrueux gènes maternels. Il est joué par le comédien et humoriste français Fred Testot, connu entre autres pour son duo comique avec Omar Sy et pour l'émission comique SAV des émissions sur Canal +. Or, le drame sied à Testot, qui parvient à nous faire ressentir la solitude et les conflits intérieurs qui tiraillent Damien. Son personnage s'est fait voler son enfance par sa mère. Pour survivre, il s'est créé une armure. On finit par s'attacher à Damien et par lui souhaiter un destin heureux.

POUR LA DURÉE

Une saison, six épisodes, une conclusion... On aime ça ! Alors que la plupart des séries étirent la sauce et les saisons, TF1 a choisi la formule compacte de la minisérie : six épisodes de 52 minutes chrono, et pas de suite en vue. La boucle est bouclée, affirment les créateurs de La Mante.

La Mante

Six épisodes

Sur Netflix