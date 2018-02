La version arabe de Saturday Night Live interdite en Égypte

Associated Press Le Caire

Ahmed Salim, du Conseil suprême de réglementation des médias, a déclaré à l'Associated Press, mardi, qu'une analyse du contenu de l'émission avait permis de constater que la version arabe de SNL a utilisé de manière constante «des expressions et insinuations sexuelles», et que le contenu entier de l'émission «viole les critères éthiques et professionnels».

La version arabe de SNL a été diffusée pour la première fois en Égypte il y a deux ans. Elle est présentée dans le même format que l'émission américaine et est produite par le réseau OSN, aux Émirats arabes unis.

Le chef de la chaîne égyptienne ON ENT, Mustafa el-Saqa, a confirmé à l'Associated Press avoir cessé de diffuser les messages promotionnels de l'émission depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Il n'a toutefois pu dire si l'émission de samedi sera diffusée ou non.