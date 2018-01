La mère, d'hier à aujourd'hui

L'arrivée des contre-modèles

Avec l'éclatement des familles, les familles reconstituées ou les avancées du féminisme, le rôle de la mère à la télé s'est forcément transformé.

«Ça reste assez traditionnel jusqu'aux années 80, estime Pierre Barrette. Mais ce sont toujours des figures fortes. Rose-Anna, par exemple, dans le Temps d'une paix, est la figure par excellence de la matriarche: même si ça se déroule dans les années 20, elle est collée à la femme des années 80. D'ailleurs, cette idée que le Québec est une société matriarcale nous vient peut-être un peu de la télévision. Mais un anthropologue un peu féru d'histoire vous rirait au visage avec cette idée. Le matriarcat, ce n'est pas tout à fait ça...»

Selon Pierre Barrette, le vent a tourné dans les années 2000. «On a basculé de plus en plus vers un volontarisme, je dirais, pour montrer des contre-modèles. On va aller plus loin dans la représentation de modèles alternatifs, et c'est un souffle qui nous vient des États-Unis avec la popularité de plus en plus grande des séries des chaînes spécialisées.»

Être mère autrement

La mère centrale et en contrôle recule au profit des différentes manières d'être mère. «À partir du moment où l'on accepte que la télé québécoise n'est pas nécessairement représentative de la société, mais plus de la manière dont on se pense, nous voyons aujourd'hui des représentations plus variées, plusieurs courants qui s'affrontent sur le statut de la femme», note Stéfany Boisvert.

«On a des représentations très progressistes - par exemple, l'homoparentalité, la monoparentalité - et d'autres plus traditionnelles, mais il y a une tentative de diversification et d'aborder aussi des enjeux, entre autres les aspects négatifs de la maternité.»

Et s'il y a une chose qui change, c'est bien que la maternité n'est pas la dimension centrale des personnages féminins qui sont mères. Elles ont bien d'autres centres d'intérêt. «On se rend compte qu'on a toujours cette tendance-là à montrer des personnages féminins comme étant préoccupés d'abord et avant tout par le relationnel, constate Stéfany Boisvert. C'est une représentation dominante. Et la question à se poser là-dedans, c'est la représentation que l'on fait des personnages féminins qui ne sont pas mères, qui ne doit pas être négative.»

«Je pense que s'il y a une chose que la série contemporaine nous montre, c'est que la vie s'est complexifiée, conclut Pierre Barrette. Quand on regarde la vie telle qu'elle se déployait dans Les Plouffe, Les pays d'en haut ou Terre humaine, il y avait un rythme associé à une forme de simplicité. La mère s'occupait en gros du cercle familial et le père s'occupait de la sphère publique. Aujourd'hui, tout le monde fait un peu tout. Tout le monde compose avec un monde plus compliqué qui va plus vite. Ça se reflète parfois de façon dramatique dans nos séries - par exemple, l'aspect juridique dans Ruptures - et des fois de façon plus comique, parce que cela crée des situations où on a le goût de "lâcher prise" aussi!»