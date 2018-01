Les mamans du petit écran: de maman Plouffe aux mères indignes

Toutes ces mères indignes!

Aujourd'hui

L'expression «mère indigne» est devenue une blague prisée (et une websérie inspirée des chroniques de Caroline Allard), qui est tout de même révélatrice. Indigne de quoi, au juste? Des exigences impossibles à atteindre, des clichés et stéréotypes pesants? Qu'elle soit névrosée ou en burn-out (Sylvie Léonard et Sophie Cadieux dans Lâcher prise), fatigante et contrôlante (Guylaine Tremblay dans En tous cas), délurée (Michèle Deslauriers dans Les beaux malaises), atroce (Louise Turcot en mère de Berrof dans 19-2), froide et calculatrice (Marie Tifo dans Cheval-Serpent), irresponsable (Julie Perreault dans L'échappée) ou tout simplement dans le trouble (comme Isabelle Blais dans Faits divers), la figure de la mère aujourd'hui, encore pas mal centrale dans nos séries et téléromans, est résolument imparfaite. Et d'autant plus intéressante.