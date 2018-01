La crise des réfugiés devient futuriste dans The Crossing

Sauf que les réfugiés ne fuient pas un pays ou un continent mais une guerre qui sévit plusieurs siècles dans le futur. C'est le concept de cette série de la chaîne américaine ABC, dont la première saison doit être diffusée à partir du 2 avril aux États-Unis.

Elle a été écrite et produite par le duo Dan Dworkin et Jay Beattie (Esprits criminels, Intrigue).

De mystérieux migrants apparaissent un jour, à l'époque actuelle, dans un village de pêcheurs de l'État de Washington où il demandent l'asile.

Les 47 survivants, sur les 500 ayant embarqué pour ce voyage, affirment avoir fui une guerre terrible faisant rage 250 ans plus tard. Mais les circonstances de leur arrivée menace de déclencher une guerre en 2018.

«C'est toujours une époque paisible, au regard du passé, et comparé à l'endroit d'où viennent ces gens, c'est encore un lieu plein d'espoir», a expliqué M. Dworkin, lors d'une récente rencontre avec la presse à Pasadena, en Californie.

«Ils arrivent ici, ça se complique et ils réalisent que ce n'est peut-être pas aussi empli d'espoir que ce qu'ils pensaient», a-t-il poursuivi.

L'acteur Steve Zahn (Dallas Buyers Club, La planète des singes - Suprématie) donne vie à Jude Miller, le shérif local au passé obscur qui fait équipe avec un agent fédéral et une réfugiée qui cherche sa fille.

«J'étais assis - je ne travaillais plus depuis un temps considérable - en sous-vêtements depuis un an, lisant des scénarios. J'ai lu ce scénario et j'ai été époustouflé», a raconté l'acteur de 50 ans, aperçu récemment dans la série Mad Dogs d'Amazon.

Prix Pulitzer

L'idée de The Crossing est née en voyant la photographie - récompensée d'un prix Pulitzer - de l'Irakien Laith Majid tandis qu'il débarquait sur l'île grecque de Kos avec sa femme et leurs quatre enfants en 2015.

Cette image est devenue l'un des symboles du calvaire vécu par les réfugiés dans la traversée de la Méditerranée. Plus de 117 000 personnes l'ont franchie en 2017 tandis que 3000 y ont perdu la vie en tentant de rallier l'Europe.

«J'ai regardé ce type tenant ses enfants après cette traversée maritime et j'ai pensé: "Boum, Jay, parlons des réfugiés, faisons quelque chose"», a expliqué M. Dworkin. «Donc nous avions le germe d'une idée.»

«Et ensuite nous l'avons mariée à (notre) amour pour la science-fiction et pour les écrivains comme Richard Matheson, Harlan Ellison et Ray Bradbury. Ces gars ont tous écrit de la science-fiction très intéressante et plus précisément sur le voyage dans le temps.»

S'ils ont puisé leur inspiration dans la réalité, les créateurs assurent que la série n'est pas une analyse de la façon dont l'Occident gère la crise des migrants.

«Il y a des similitudes. Ils arrivent ici et ils sont détenus comme quiconque cherchant asile le serait. Donc ça nous donne une occasion de commenter cela», a indiqué M. Beattie, soulignant que leur intention n'était néanmoins pas de livrer une «critique directe de ce qu'il se passe».

«La science-fiction nous donne de la distance pour raconter notre histoire», a-t-il confié.

La première saison compte dix épisodes, en plus du pilote.

Des critiques ont soulevé quelques inquiétudes au vu de la tendance d'ABC à mettre un terme prématurément à ce genre de séries à l'instar de Resurrection (2014), annulée après deux saisons, et ADN, menace immédiate (1998), après une seule.

Pour Dan Dworkin, la fin de la première saison va donner aux téléspectateurs «une grande quantité» de raisons d'en vouloir une seconde.