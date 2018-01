TLMEP: un échange sain et éclairant

La nuance n'est peut-être pas très sexy. C'était pourtant une des forces du débat sur cette lettre signée par une centaine de femmes françaises, dont Catherine Deneuve, qui dénoncent les dérives du mouvement #moiaussi et appellent à la «liberté d'importuner». Un échange sain et éclairant entre quatre femmes, qui a donné le ton à ce premier Tout le monde en parle de 2018, hier soir.

Aurélie Lanctôt, chroniqueuse à Radio-Canada et au Devoir, et Léa Clermont-Dion, animatrice et documentariste, y ont vu du mépris à l'endroit de celles qui ont choisi de dénoncer. La deuxième croit que les signataires poussent la note un peu trop loin et caricaturent les féministes. De leur côté, la sexologue Sylvie Lavallée et la présidente de l'Action Nouvelles Conjointes du Québec, Lise Bilodeau, sont plutôt d'accord avec la centaine de femmes françaises.

> Lire la suite sur le site du Soleil