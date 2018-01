La fiction télé au temps de la parité

Femmes fortes au petit écran

Sur les 22 fictions qui arriveront au petit écran cet hiver, au moins 13 ont comme auteurs des femmes, qu'elles soient les auteures uniques ou qu'elles fassent partie d'un tandem ou d'un groupe de scénaristes.

Et en 2017-2018, nombreuses sont les séries qui tournent autour de personnages principaux féminins: Unité 9, bien sûr, mais aussi Les magnifiques, En tout cas, Les Simone, Lâcher prise, Au secours de Béatrice, Ruptures, L'échappée...

Des esprits chagrins ou réac pourraient se plaindre que la télé québécoise se «matantise», on pourrait même avoir l'impression d'une domination des femmes, mais cette impression relève d'un biais, puisque la situation est le reflet d'une parité presque atteinte, et non d'une domination. (D'ailleurs, cette parité est loin d'être une réalité à la réalisation et dans certains métiers techniques.)

N'empêche, l'impact est majeur pour l'imaginaire collectif et pour les rôles offerts aux comédiennes. «Ces données-là sont emballantes», avoue Julie Ravary-Pilon, stagiaire postdoctorale à l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM.

«Pour l'imaginaire collectif, c'est énorme, ce sont des modèles. Le slogan du Geena Davis Institute, en Californie, qui est le plus grand institut pour la parité, est: "Si elle le voit, elle peut l'être." [If she sees it, she can be it.] Quand on peut voir des modèles à l'écran, c'est très fort. J'ai un peu le goût de féliciter les coalitions et les organismes comme Réalisatrices équitables, qui veillent au grain, qui veillent à des parités culturelles. Le cinéma, qui est un peu en retard, devrait tirer une leçon de ça.»

«Je dirais que la télé est en ce moment plus importante dans l'imaginaire québécois que le cinéma. Et si la télé se porte si bien, c'est peut-être en lien avec la parité hommes-femmes», estime Julie Ravary-Pilon, stagiaire postdoctorale à l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM.

Un cas d'école est certainement Unité 9, qui rassemble une distribution de haut niveau et de tous les âges, présentée de façon crédible. Avec des cotes d'écoute impressionnantes à la clé.

«J'ai vu le changement depuis une dizaine d'années, note l'auteure Danielle Trottier. Quand j'ai proposé cette histoire-là, centrée sur des femmes, on avait des doutes à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne ferait plus peur à personne. Un show de femmes peut bien marcher, les hommes le regardent aussi, ça ne devrait plus être un handicap pour les décideurs. Si le public avait réagi négativement, je ne serais pas en train d'écrire la septième saison.»