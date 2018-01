Cardinal: nouveau terrain de jeu, qualité inchangée

Billy Campbell est John Cardinal

John Cardinal est un personnage complexe, taciturne. Quelque chose le ronge, on ne sait pas trop quoi, mais on parvient à décoder son caractère au fil des épisodes. Son interprète, l'acteur américain de 58 ans Billy Campbell, a beaucoup de métier et semble plaire au public dans ce rôle principal. Détective d'expérience, John Cardinal est déchiré entre son besoin de prendre soin de sa femme et de sa fille et celui de résoudre ses enquêtes. Dans la saison 2, sa difficulté à concilier les deux affectera tant sa vie personnelle et que professionnelle. Puis vient son intéressant rapport avec sa coéquipière, qu'on lui a imposée d'abord, mais avec qui il développe une intéressante complicité, doublé d'un je-ne-sais-quoi qui ressemble à de l'attirance.

Karine Vanasse est Lise Delorme

C'est la première fois que Karine Vanasse interprète une Québécoise dans une production anglophone - son personnage dans la série américaine Pan Am était français. L'actrice de 34 ans, que l'on a vue dans Revenge et Blue Moon au petit écran, tient le rôle d'une policière fraîchement débarquée dans le bourg reculé d'Algonquin Bay. Malgré son assurance et sa compétence, elle doit trimer dur pour se faire accepter par son nouveau partenaire. La policière québécoise a un léger accent, mais on ne l'entend jamais parler français... à l'exception de quelques sacres en période de grande frustration! Dans la version française, Karine Vanasse double son propre rôle. La détective Lise Delorme donne un ton particulier à l'histoire: elle chamboule le quotidien du personnage principal, impose un fort caractère féminin à la trame narrative et est presque aussi difficile à cerner que son collègue. Elle partage avec Cardinal un appétit pour l'enquête des homicides, qui fait d'elle la partenaire idéale pour le ténébreux détective.

La touche de Jeff Renfroe

La facture visuelle de la série Cardinal est exceptionnelle. Le budget de près de 2 millions de dollars par épisode explique en partie la qualité du produit. Mais pas seulement: derrière la caméra se trouve le réalisateur Jeff Renfroe. Dans la première saison, l'hiver se prêtait parfaitement à ce thriller policier plutôt morbide (on n'hésite pas à montrer des cadavres d'enfants en plan rapproché). Pour la suite, même sans les paysages hivernaux, la qualité digne des productions de Netflix est toujours là. Les plans aériens sont époustouflants. La forêt devient le nouveau terrain de jeu et on l'exploite bien. L'atmosphère de «la saison des mouches noires» donne froid dans le dos: la chaleur de l'été et la présence des mouches y sont pour quelque chose. Jeff Renfroe réalise un drame policier sombre et prenant, qui se prête en plus très bien à l'écoute en rafale.

La saison 2 de Cardinal est diffusée sur CTV et Super Écran les jeudis à 21 h. La première saison est offerte sur demande pour les abonnés de Super Écran.