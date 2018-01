Les séries américaines à suivre

Ciarán Hinds et Tobias Menzies dans The Terror

The Terror

Produite entre autres par Ridley Scott, la série The Terror est une adaptation du roman de Dan Simmons, qui s'inspirait lui-même de la fameuse expédition de Franklin en 1845-1846 dans l'Arctique, dont le but était de trouver le passage navigable vers le nord-ouest. Il s'agit de l'une des plus célèbres histoires d'exploration, qui a fini tragiquement pour l'équipage coincé dans les glaces, mais ici, en fiction, on y introduit un élément fantastique, soit une étrange créature qui va s'en prendre aux navires et à l'équipage. Avec Jared Harris, Ciarán Hinds et Tobias Menzies. Frissons garantis (autant de froid que de terreur).

Sur AMC le 26 mars

Castle Rock

Créée par J.J. Abrams (Star Trek, Star Wars: The Force Awakens), cette série originale s'inspire des thèmes et des personnages de l'univers du maître de l'horreur Stephen King. L'action se situe dans la ville fictive de Castle Rock, dans le Maine. Dans la distribution, on compte notamment Sissi Spacek (qui a autrefois incarné Carrie), Bill Skarsgård (le Pennywise du remake de It), André Holland et Melanie Lynskey.

Sur Hulu, date inconnue