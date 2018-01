En tout cas: le duo mère-fille de rêve

«C'est incroyable d'écrire pour ces gens-là. J'avais de la création pour huit saisons juste en regardant leur dynamique. Ils ajoutent une dimension qui n'était pas dans le texte, je trouve même que le show est meilleur que le texte!», indique Rafaële Germain, auteure.

«J'ai lu les 10 épisodes d'une traite et j'ai été séduite, raconte Guylaine Tremblay. Avec Anne-Élisabeth, ça a été un coup de foudre professionnel instantané. Comme si on jouait ensemble depuis des années. C'est enivrant, ça.»

De son côté, Anne-Élisabeth Bossé était déjà une fan de Guylaine Tremblay. En voyant sa carrière exploser depuis Série noire, avec Les Simone et Les pays d'en haut, on lui demande si elle n'est pas en train de devenir une «future Guylaine Tremblay». «Ce. Serait. Mon. Rêve», répond-elle en détachant chaque mot. «Sans blague, c'est un modèle pour moi. Je l'aime profondément. Je l'admire comme femme, comme actrice. Avant même de la connaître, j'ai toujours trouvé qu'elle était facile d'approche, humaine, authentique. Ça lui a servi d'être elle-même; elle est rentrée dans le coeur des gens.»

Un air de famille

L'idée derrière En tout cas est qu'on finit toujours par ressembler à sa mère, que ça nous plaise ou non. Ce qu'admet Guylaine Tremblay. «Bien sûr que je reconnais ma mère en moi, et je me vois aussi comme mère. Avec mes enfants, des fois, mon cerveau me dit: "Non, ne dis pas ça, ne fais pas ça", mais... trop tard! Je dis des choses que je ne devrais pas dire parce que la mère aimante en moi veut protéger, même si on sait tous rationnellement que nos enfants doivent faire leurs propres expériences.»

Rafaële Germain, mère d'une fille de 6 ans, sait qu'elle est en ce moment dans sa «lune de miel», mais elle sent que c'est en train de lui arriver. «Je le vois déjà! Quand j'étais petite, ma mère me disait: "En tout cas, vous allez vous ennuyer de moi quand je vais être morte." Je trouvais ça épouvantable, mais l'autre jour, ça m'est quasiment sorti de la yeule! Moi qui m'étais promis de ne jamais faire de guilt trip à ma fille, j'ai dû me retenir!»

En tout cas... Ça donne le ton de ce qui vous attend.

À TVA dès le 8 janvier, 19 h 30