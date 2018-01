Retour sur le Bye Bye 2017

Beaucoup de bons moments dans ce Bye Bye 2017, qui ramenait la même équipe que l'an dernier, menée par Simon-Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance. Une revue humoristique réussie, dans laquelle Anne Dorval et Marc Labrèche se sont particulièrement illustrés, mais qui aurait pu se montrer plus mordante à l'endroit des agresseurs dont on a parlé tout l'automne. Mes premières impressions sur l'émission la plus regardée de l'année.

Commençons par les fleurs: le sketch «Passe-Partrump» était l'un des meilleurs, et des plus inattendus. Qui aurait pensé mixer Donald Trump et Passe-Partout, et entendre Kim Jong-un (excellente Anne Dorval) chanter «Mes ministres gigotent, mes ministres barbottent» sur l'air des Poissons? Et pour finir, Grand-Papa Bi est maintenant transgenre et on doit l'appeler Grand-Maman Barbra.

