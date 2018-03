Finir l'année en télé

Richard Therrien

La télé compte bien finir l'année de grandiose façon. Autour du traditionnel Bye Bye et des rendez-vous incontournables d'En direct de l'univers et d'Infoman, les Appendices proposent leur propre revue de l'année à saveur absurde, Tourlou 2017, Christian Bégin ramène sa chorale gospel pour Y'a du monde à messe de Noël, P-A Méthot reçoit pour un party country et la bande de Phil Roy fait ses bilans à ALT 2017: on ferme l'année!. Portrait complet des émissions spéciales du temps des Fêtes.