Revues de fin d'année: bye-bye, la zone de confort

Ce qui a le plus changé depuis les premiers Bye bye et Infoman, ce sont bien sûr les réseaux sociaux. La réaction est immédiate, et l'emballement devient collectif. Il n'y a pas que ça : avec tout ce monde qui veut prouver son sens de l'humour, il arrive bien souvent que d'excellentes blagues aient été faites avant même que les scripteurs aient commencé à écrire les leurs.

«Je reste loin de ça, sinon, tu vires fou», avoue Jean-René Dufort, qui souligne que cette pression ne se vit pas seulement à la fin de l'année pour lui, mais chaque semaine. «Le paysage a complètement changé, les jokes sont instantanées, tout le monde a trouvé des idées avant toi. Avant, un scoop durait plus de cinq minutes, et maintenant, tout le monde a les clés pour cogner à ta porte et venir te dire ses réactions.»

«Avant, tu avais plus le temps de penser que celui qui a bu un verre de vin le soir et qui écrit, fâché, directement à l'animateur.»

Étonnamment, Simon-Olivier Fecteau est moins stressé que l'an dernier, malgré des sujets beaucoup plus glissants en 2017. «L'an passé, je me demandais tout court si on était capable de faire ça, un Bye bye, sans se faire démolir. Ç'a été somme toute bien reçu, une belle expérience en bout de ligne. On sait que c'est possible. On sait qu'on n'en mourra pas. Entre mourir et ne pas mourir, il y a un gros stress de moins! [rires] L'an passé, notre Bye bye a été assez gentil. Cette année, on est un peu plus sur la ligne, on ne peut pas faire autrement, avec l'actualité des derniers mois.»

Révéler les fractures

Quels sont les sujets les plus risqués, selon eux? «Ce n'est jamais ce qu'on avait prévu, note Jean-René Dufort. On est toujours surpris de ce qui passe et de ce qui ne passe pas. Mais nous avons un public fidèle depuis des années, c'est très rare que nous ayons un tsunami de gens qui n'ont pas aimé ça. Par contre, je dirais que le sujet de la religion, c'est toujours quelque chose avec un petit bonus...»

Julien Corriveau note lui aussi que la religion est toujours un sujet délicat. «Il y a beaucoup de sensibilité à ça, je dirais. Il y a aussi qu'à notre heure de diffusion, beaucoup d'enfants sont à l'écoute, et on s'est fait critiquer parfois parce qu'on sacrait. Il faut faire attention, l'absurde ne permet pas tout non plus. Mais règle générale, on a été assez chanceux, on n'a pas eu beaucoup de plaintes.»