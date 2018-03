District 31 sous la loupe de vrais enquêteurs

Identification aux personnages

Martin Roberts avoue préférer les personnages dont les dossiers ressemblent aux siens, parce qu'il peut s'identifier à eux. « Comme je suis enquêteur aux crimes de violence, je me rattache plus à un Jeff [Morin, joué par Luc Picard] ou à un Stéphane [l'entrevue a été réalisée avant que ce dernier ne se découvre un fils inconnu fruit d'une romance passée]. Je regarde leurs techniques », dit-il.

Karine Roy, elle, hésite à choisir un favori. « Stéphane [Pouliot, incarné par Sébastien Delorme], je trouve que c'est peut-être lui qui reflète le plus un enquêteur. Il a une notion éthique, il est droit dans ses démarches, il est travaillant. On va voir aussi quelle tangente la nouvelle, Geneviève [Allaire, campée par Christine Beaulieu], va prendre. Bruno [Gagné, interprété par Michel Charette] aussi, c'est un bon enquêteur, il a un côté sensible. Patrick [Bissonnette, joué par Vincent-Guillaume Otis] était bon au début, mais là, sa vie personnelle joue sur son travail. Nous, on aurait été tassés avant d'être rendus là », lance-t-elle.

Impressions de déjà-vu

Certains regardent l'émission avec un vague sentiment de déjà-vu, tant les personnages leur rappellent des gens qu'ils ont côtoyés au travail.

« Stéphane Pouliot est beau, fin, avec un petit côté secret, un petit sourire en coin. Il couchait avec la procureure, il cruisait l'autre fille. Il me fait penser à un ou deux enquêteurs charmeurs que j'ai connus à Longueuil... mais je ne nommerai pas de noms ! », confie Nancy Colagiacomo.

Un autre personnage que plusieurs ont l'impression d'avoir déjà croisé : le commandant du district 31, Daniel Chiasson (Gildor Roy). « C'est sûr qu'on en croise dans notre carrière qui sont protecteurs comme ça », ajoute Karine Roy.

Quelques invraisemblances

Comme c'est la norme lorsque toute catégorie de professionnels voit son travail représenté au cinéma ou à la télévision, les enquêteurs questionnés par La Presse relèvent malgré tout des invraisemblances dans le quotidien de « la gang du 31 ». De petites choses qui les font sourire... ou soupirer.

« La procureure est toujours à leur bureau. Nous, on n'a pas autant de ressources », constate Karine Roy, qui trouve aussi étrange la succession constante de réunions entre les enquêteurs. « On dirait que tout est prétexte à réunion pour eux », souligne-t-elle.

« Le dimanche, quand ils se ramassent tous au bureau, et qu'il y en a un qui explique : "Je n'arrivais pas à dormir, donc je suis venu travailler." Ça, non ! », affirme Nancy Colagiacomo.

Sources d'inspiration

Les personnages de la série peuvent même devenir des sources d'inspiration pour certains policiers. « Le personnage du commandant, pour moi comme jeune cadre, c'est une belle image. Tout le monde veut un Daniel Chiasson comme boss », confie le commandant Dominique Côté.

Il admire la façon dont le personnage se tient en équilibre sur une fine ligne. « Il a autant le côté humain que le côté de loyauté envers l'organisation. Et il est tiraillé entre les deux. Il peut prendre un café avec son monde et parler de leurs problèmes personnels, mais quand c'est le temps de dire "C'est assez !", il est capable. »

Des absents

Presque tous nos interviewés s'entendent pour dire que les grands absents de la série sont les patrouilleurs en uniformes, qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran.

« C'est dommage parce que les dossiers emmenés aux enquêtes, ce sont souvent des patrouilleurs qui les ont rédigés. Ils sont très impliqués. Dans la réalité, tout le monde travaille ensemble », explique Nancy Colagiacomo.

« Ils pourraient essayer d'aller chercher plus ce côté-là », propose-t-elle pour la prochaine saison.

_________________________________________________________________________

District 31 est diffusé à ICI Radio-Canada Télé du lundi au jeudi, à 19 h