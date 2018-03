Tout le monde en parle voulait une émission avec Jaggi Singh et La Meute 

L'émission Tout le monde en parle souhaitait tenir un débat entre l'extrême droite et l'extrême gauche en invitant un représentant de La Meute et le militant altermondialiste Jaggi Singh dans son émission de dimanche. Le projet a cependant été «reporté à plus tard» en raison du refus de La Meute.

«Ces groupes sont de plus en plus présents sur Facebook et dans l'espace public, ils occupent un espace médiatique très important. C'est le gros sujet de discussion au Québec ces temps-ci, alors on voulait quelqu'un de la gauche et quelqu'un de la Meute, ensemble sur la même entrevue», a confirmé au Soleil Guillaume Lespérance, producteur de Tout le monde en parle, à propos de l'émission de dimanche qui a été enregistrée mercredi soir.

