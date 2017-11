Guy Nantel à Tout le monde en parle

Guy A. Lepage en a fait l'annonce hier au micro de Thérèse Parisien à l'émission Le Québec maintenant.

L'animateur de la grand-messe de Radio-Canada avait essuyé un feu de critiques après avoir offert une tribune aux 11 humoristes du futur Festival du rire de Montréal, mais pas à leur clivant collègue.

Guy A. Lepage a expliqué que la présence de Margaret Atwood et de Jonathan Roberge, dont la participation avait déjà été repoussée de deux semaines, ne laissait aucun siège vacant pour Guy Nantel le jour de l'enregistrement.

Plus tôt dans la journée, ce dernier avait tenté de calmer les esprits sur Facebook. «Vous savez quoi? Guy A. a tout à fait le droit de ne pas me tendre son micro; c'est SON émission et SON privilège de choisir à qui il souhaite parler ou non», a-t-il écrit, soulignant que le «psychodrame» avait assez duré.