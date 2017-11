Diversité à la télé jeunesse: l'écran blanc

Pierre Pageau, directeur de casting pour Gros Plan, l'entreprise derrière la distribution de la première saison de Subito Texto et de la nouvelle série jeunesse Mehdi et Val

Lorsqu'elle a écrit sa toute première série, Les Béliers, avec des rôles destinés à des comédiens de couleur, on lui a conseillé de les changer, pour «les mettre blancs». Après avoir longuement débattu avec l'équipe du projet, quatre des cinq rôles principaux ont finalement été attribués à des acteurs issus de la diversité, comme le souhaitait l'auteure.

Cet automne, le Club Illico a présenté sa toute nouvelle série jeunesse, L'académie, créée par Sarah-Maude Beauchesne. À l'écran: Léa Roy, Juliette Gosselin, Sabrina Bégin Tejeda (une actrice d'origine dominicaine), Marianne Fortier, Antoine Desrochers, Antoine Pilon et Rémi Goulet. La faible diversité ethnique s'explique en partie par les expériences de vie de l'auteure, qui l'ont beaucoup inspirée. «Dans ma jeunesse, je n'ai pas eu la chance de côtoyer beaucoup de diversité», raconte celle qui est allée dans une école privée de Granby, admettant du même coup qu'elle «apprend tous les jours».

«On est tous bien intentionnés, mais on a beaucoup de chemin à faire, moi la première.»

Pour L'académie, elle n'a bien sûr pas été la seule à prendre les décisions concernant la distribution, mais elle juge que ce sont les circonstances de casting, et non une discrimination quelconque, qui ont mené à engager un groupe d'acteurs peu diversifié. «On a misé surtout sur les émotions, sur la chimie», dit-elle.

Le cercle vicieux

Le milieu télévisuel jeunesse est «un marché encore plus petit» que celui des adultes; il est difficile de s'y démarquer. Le vedettariat dans le milieu de la télévision jeunesse appelle à voir souvent les mêmes visages à l'écran.

«Les distributeurs et producteurs nous en parlent beaucoup. On se fait demander d'apporter de la diversité, mais, d'un autre côté, ils exigent aussi de gros noms», confirme Geneviève Hébert, ajoutant que pour l'émission Jérémie, les visages connus des comédiens (Karelle Tremblay, Antoine L'Écuyer, Lou-Pascal Tremblay, Claudia Bouvette, Pierre-Luc Fontaine et Stéphanie Arav-Clocchiatti) ont pesé lourd dans la balance.

Le sujet de la diversité au petit écran a fait couler beaucoup d'encre au Québec ces dernières années. Du côté des émissions mettant en vedette de jeunes comédiens, c'est de la relève qu'il est question. Les choix d'aujourd'hui sont donc appelés à avoir des conséquences à long terme.

«Dans le cas des jeunes, on comprend que si on les trouve maintenant, les comédiens vont vieillir et devenir les papas, les mamans et éventuellement les grands-parents de la télé», explique le directeur de casting Pierre Pageau.