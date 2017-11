Les late shows à l'ère de Trump

Late Night with Seth Meyers

Après les évènements de Charlottesville (Virginie), l'humoriste Seth Mayers a délaissé l'humour pour livrer un monologue on ne peut plus sérieux. Il s'en est pris au président Trump et au fait qu'il avait condamné la violence «des deux côtés» plutôt que de montrer du doigt les suprémacistes blancs et de déplorer la mort de Heather Heyer. «Si les propos du président vous ont rendu malade, félicitations! Vous êtes une personne normale», a-t-il lancé. Dans son segment Closer Look, Meyers s'est transformé en journaliste pour expliquer à son public le contexte dans lequel la violence a éclaté à Charlottesville. Quand l'humoriste ne rit plus...

Chelsea (Chelsea Handler)

L'actrice et auteure Chelsea Handler n'aura duré que deux saisons sur Netflix. Celle qui a animé Chelsea Lately durant sept ans sur E! a annoncé qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'animation de son talk-show, préférant, dit-elle, réaliser des documentaires plus politiques, toujours pour Netflix. Celle qui ne se gêne pas pour tweeter ce qu'elle pense de Donald Trump a déjà soumis l'hypothèse, dans un de ses monologues, que le président américain était atteint de la syphilis, ce qui expliquerait ses comportements erratiques.