Humiliations sur les plateaux de Sylvain Archambault

Milieux de travail hostiles. Humiliations. Bloopers à caractère sexuel. Attouchements. La Presse a recueilli une vingtaine de témoignages de comédiens et membres de l'équipe technique ayant travaillé sur les plateaux de tournage du réalisateur Sylvain Archambault au cours des 20 dernières années et qui ont mené à plusieurs interventions de l'Association québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS). Des comportements exacerbés par la consommation d'alcool du réalisateur, jugée inacceptable par ses productrices, Fabienne Larouche et Sophie Deschênes.

« J'étais terrorisée, nu-seins, et il me hurlait dessus. J'étais comme prise en otage. Les scènes de sexualité sont tournées comme si on était des prudes. Il ne te demande pas si tu es à l'aise. Il te crie : "Déniaise !" », dit-elle, encore ébranlée par son expérience récente de tournage avec Archambault.

Ce n'est pas la première fois que Sylvain Archambault, réalisateur de films et de séries à succès comme Les pays d'en haut et Mensonges, sort des scénarios qu'il doit tourner pour ajouter des scènes qui ne sont jamais utilisées et qui mettent les acteurs profondément mal à l'aise.

« Il s'est approché de moi, se dandinant littéralement en se massant les seins, comme dans un mauvais film, pour finalement s'asseoir sur moi à califourchon et approcher ses lèvres à deux centimètres des miennes », raconte un acteur de la série Cheval-Serpent, encore estomaqué par son expérience.

L'événement a été rapporté il y a deux semaines, plusieurs mois après la fin du tournage, à Fabienne Larouche, productrice de la série. « Un comédien nous a appris avoir été victime d'un comportement inapproprié, de surcroît devant l'équipe. Une employée a aussi quitté quatre jours avant la fin du tournage pour des raisons similaires, précise Mme Larouche. Un conflit d'horaire avec la série Mensonges a terminé notre relation d'affaires avec Sylvain Archambault, de telle sorte que nous n'avons pas eu à clarifier avec lui les allégations le concernant. »

La productrice collaborera-t-elle encore avec ce réalisateur ? « Nous n'avons plus de projet avec Sylvain Archambault, ni en production ni en développement », répond-elle.

La vingtaine de comédiens et de techniciens qui ont dénoncé les méthodes de Sylvain Archambault ont généralement requis l'anonymat. Nos témoins, qui sont tous des pigistes à statut précaire, disent craindre l'influence d'Archambault dans le monde du cinéma et de la télé. Ils craignent également d'être étiquetés par d'autres productions comme des fauteurs de trouble.

Confronté à ces allégations lors d'une entrevue qui a duré près d'une heure, le réalisateur concède qu'il est fort en gueule, qu'il peut tenir des propos « mononcles » et qu'il a une façon toute personnelle de diriger les acteurs. Mais il nie formellement avoir tourné des scènes superflues à saveur sexuelle ou avoir tenu des propos déplacés.

« Je peux faire des compliments. On peut être un peu grivois. On n'est pas dans un bureau d'avocats. C'est plus libéral. C'est plus ouvert. Mais de là à dire des choses comme celles que vous me dites... Je n'ai jamais dit ça. C'est entièrement faux. »

«As-tu déjà joui dans ta vie ?»

Mais les témoignages recueillis par La Presse montrent que le réalisateur va parfois très loin. L'an dernier, un comédien bien connu des Pays d'en haut a été témoin d'attouchements de la part du réalisateur sur une comédienne.

« C'était entre deux scènes, la comédienne était avec Sylvain et j'étais assis un peu en retrait. Il discutait avec elle et s'est mis à lui attraper un sein en disant : "Si je te prenais le sein comme ça, oups, ça ne serait pas acceptable. Mais si j'étais sur le côté et que je m'enfargeais, comme ça, ce serait OK." La comédienne riait nerveusement et mon radar me disait qu'elle n'était pas du tout à l'aise. Moi, je ne l'étais pas. Je voulais que ça arrête, alors j'ai dit à la comédienne assez fort : "Hey, tu sais que tu l'as déjà, le rôle ? Tu n'es pas obligée de tolérer ça." Sylvain a ri et il est parti », se souvient le comédien.

Lors du tournage de Mensonges 3 en 2016, un membre de l'équipe technique raconte avoir été témoin d'une scène qu'il l'a perturbé. « Lors d'une scène sexuelle humoristique ne nécessitant aucunement de la nudité et se déroulant dans un espace restreint, Sylvain a lui-même complètement relevé la jupe de la comédienne sans son consentement et sans prévenir. Elle a dû insister très fortement pour ne pas tourner dans cet état », dit-il. Contactée par La Presse, la comédienne en question n'a pas souhaité faire de commentaire.

Et ces comportements, selon les témoignages recueillis, ne datent pas d'hier. Sylvain Archambault a commencé dans le métier en tournant des pubs. Il en a produit 1000 et réalisé 250. « Pour un casting de fille au bar qui sourit, il les faisait se mettre à quatre pattes. Juste parce qu'il trouvait ça drôle », raconte la productrice Émilie Heckmann, qui a travaillé avec lui comme assistante et a été sa conjointe entre 2004 et 2006.

Alors âgée de 14 ans, une comédienne venue passer une audition s'est fait demander par le réalisateur : « As-tu déjà joui dans ta vie ? Vas-y ! » Quatre ans plus tard, la jeune femme s'est retrouvée à nouveau en audition devant le réalisateur. « C'était pour une pub de bière. J'étais avec une autre comédienne et un comédien. Il m'a demandé d'embrasser le gars, de tremper un bretzel dans la bière et de le lécher langoureusement. Puis il m'a demandé d'insulter l'autre comédienne jusqu'à ce qu'elle pleure. Tout ceci n'est évidemment pas dans le script ! C'était de l'humiliation à répétition. »

Des pratiques dont a été témoin une ancienne collaboratrice de M. Archambault de 2000 à 2008. « Sa spécialité est la vulgarité verbale, si explicite que les jeunes filles sortaient des salles d'auditions traumatisées, en pleurant. C'est parfois pire qu'une tape sur les fesses. Sous le couvert d'une direction d'acteur, il fait faire des choses terribles aux comédiennes. »

Le réalisateur nie formellement avoir tenu de tels propos ou s'être livré à des attouchements. « Je n'ai pas été élevé comme ça. Ce n'est pas dans mon ADN. Les seules fesses que j'ai pognées, ça a été celles de ma blonde », lance-t-il.

L'AQTIS intervient

Néanmoins, le comportement de Sylvain Archambault sur les plateaux de tournage a forcé l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) a intervenir à plusieurs reprises sur Mensonges 2 et 3, Cheval-Serpent et Les pays d'en haut à la suite de plaintes de ses membres.

« Au moins deux conseillers aux relations de travail de l'AQTIS ont dû intervenir à quelques occasions auprès des directeurs de production et producteurs pour faire cesser ces violences verbales et comportements inappropriés de M. Archambault », confirme Catherine Escojido, conseillère à la direction de l'organisme.

Un membre de l'équipe technique sur les séries Mensonges et Cheval-Serpent a d'ailleurs décidé de contacter l'AQTIS pour se plaindre des méthodes de travail du réalisateur.