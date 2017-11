La France a un incroyable talent coupe ses liens avec Juste pour rire

En plus d'avoir largué Gilbert Rozon, voici que la production de La France a un incroyable talent se dissocie du Festival Juste pour rire. Depuis la troisième saison, le vainqueur de l'émission de M6 obtenait, en plus d'un prix en argent de 100 000 euros (150 000 $CAN), une participation au festival d'humour montréalais.

Ce ne sera pas le cas cette année, selon l'hebdomadaire français Télé-Loisirs. La 12e saison de La France a un incroyable talent, dont on avait déjà tourné les cinq premières émissions, sera diffusée à partir du jeudi 16 novembre, en retard de trois semaines, sans Gilbert Rozon au sein du jury. Toute la portion des auditions ayant été jetée au panier, le public ne verra que les demi-finales et la finale en direct. Le visage de Rozon n'apparaîtra pas non plus dans les résumés d'auditions présentés en ondes.