Les blagues de Larry David critiquées

Mais c'est ce qu'a osé Larry David (Seinfeld, Curb Your Enthusiasm) dans son monologue d'ouverture de l'émission Saturday Night Live, où il était invité.

En disant qu'il n'aimait pas que les Juifs fassent les manchettes pour les mauvaises raisons, comme Weinstein, il a ajouté: «J'ai toujours été obsédé par les femmes et je me suis toujours demandé: si j'avais grandi en Pologne quand Hitler a pris le pouvoir et que j'avais été envoyé dans un camp de concentration, est-ce que j'aurais continué à regarder les femmes? Je pense que oui. Le problème, bien sûr, est qu'il n'y a pas de bonne phrase d'approche dans un camp de concentration.»

Il n'en fallait pas plus pour que David reçoive de nombreuses critiques, notamment de la part du directeur général la Ligue Anti-Diffamation, qui a écrit sur Twitter: «Il a réussi à être offensant, insensible et pas drôle en même temps, c¹est un exploit».

Les extraits (en anglais): https://www.youtube.com/watch?v=Z6vDUGjlW9M