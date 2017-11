Nouvelles accusations d'agression sexuelle contre Kevin Spacey

Dans un très long entretien au site internet Vulture, ce comédien décrit comment, à l'âge de 12 ans, il a rencontré Kevin Spacey lors d'un stage de théâtre.

Il raconte être retombé sur lui par hasard lors du festival de théâtre new-yorkais Shakespeare in the Park en 1983 et avoir entamé une relation sexuelle suivie avec lui. Il avait alors 14 ans et l'acteur américain dix ans de plus.

Cette relation intime s'est terminée un an plus tard à la suite d'un incident au cours duquel le comédien aurait tenté de le violer.

Le site internet de la chaîne CNN affirme par ailleurs que huit employés actuels et passés de la série phare de Netflix House of Cards, dont Spacey est la vedette, ont qualifié de «toxique» l'ambiance de travail sur les plateaux de la série en raison du comportement de «prédateur» de l'acteur de 58 ans.

Un ancien employé de la série House of Cards, a également déclaré à CNN, sous couvert d'anonymat, avoir été agressé sexuellement par Spacey lors d'une des premières saisons de la série qui a commencé à être diffusée en 2013.

La plateforme de vidéo en ligne Netflix, qui a annoncé la suspension du tournage de la saison six de «House of Cards», n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP.

Spacey, qui a obtenu deux Oscars, se trouve déjà dans la tourmente, notamment après les révélations de l'acteur Anthony Rapp, 46 ans, qui l'a accusé en début de semaine d'avoir tenté de l'agresser sexuellement alors qu'il avait seulement 14 ans.

Spacey a réagi en s'excusant pour des actes dont il dit ne pas se souvenir, avouant dans le même temps être homosexuel.

Jeudi, c'est au Royaume-Uni que de nouvelles accusations ont émergé contre Spacey.

Un ancien employé du théâtre londonien Old Vic, dont l'acteur fut le directeur artistique de 2004 à 2015, a affirmé dans le quotidien The Guardian, sous couvert d'anonymat, l'avoir «vu tripoter des hommes à maintes reprises dans toutes sortes de situations différentes (...) dans son appartement de North Lambeth et même à l'Old Vic et dans son pub favori».

Selon Rebecca Gooden, stagiaire à l'Old Vic en 2010, les histoires concernant le comportement de Kevin Spacey, 58 ans, étaient monnaie courante au théâtre.

Mardi, le réalisateur Tony Montana avait déjà raconté au site internet Radar Online que Spacey, lors d'une soirée dans un bar en 2003, lui a «attrapé tout le paquet» puis l'a suivi aux toilettes après qu'il se soit dégagé.

Le comédien mexicain Roberto Cavazos raconte sur Facebook avoir eu «plusieurs rencontres désagréables avec Spacey qui frôlent le harcèlement» et précise: «nous sommes beaucoup à avoir «une anecdote sur Kevin Spacey»».

De l'orchestrateur de cambriolages machiavéliques dans The Usual Suspect, au psychopathe sadique de Se7en, en passant par l'homme politique sans scrupules Frank Underwood dans House of Cards, plusieurs rôles de Kevin Spacey, deux fois oscarisé, ont marqué la culture populaire depuis plus de vingt ans.

Sa porte-parole a déclaré à la presse américaine que le comédien «prend le temps nécessaire pour se faire évaluer et traiter» sans plus de détails. Elle n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'AFP.