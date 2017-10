Alias Grace: l'autre servante d'Atwood

Qui dit vrai?

Le point central de la série est Grace Marks elle-même, qui répond aux questions du docteur Jordan (Edward Holcroft), chargé de rédiger un rapport sur l'accusée la plus célèbre de son époque. Mais plus il l'interroge, plus il tombe sous le charme de cette jeune fille capable d'éviter tous les pièges qui pourraient l'incriminer davantage. De ces entrevues, nous retournons constamment dans le passé de Grace, dans ses propres descriptions, et la réalisation mêle en images son récit, le témoignage de son coaccusé qui la montre sous un autre jour, son monde onirique et celui de Jordan, de sorte qu'on ne sait plus trop départager le vrai du faux. Ment-elle ? Est-elle coupable ou innocente? Cela n'a presque pas d'importance, tant son regard aiguisé sur les choses révèle les injustices qui l'entourent. On n'en saura pas plus, puisque la vraie Grace Marks, après avoir purgé sa peine, a disparu aux États-Unis sans laisser de traces.

Une création de femmes

Cette minisérie de six épisodes d'une très grande qualité, dont la finale sera dévoilée lundi prochain, est une création majoritairement féminine, et disons que ça fait du bien. Présentée depuis le 25 septembre à CBC, elle sera offerte sur Netflix dès le 3 novembre. Produite par la comédienne et réalisatrice Sarah Polley (Away from Her), qui a cosigné le scénario avec Margaret Atwood (elle a aussi supervisé la production), Alias Grace est réalisée par Mary Harron, qui nous a donné les très bons I Shot Andy Warhol et American Psycho, et portée par la sublime Sarah Gadon, dont la beauté hypnotisante crève l'écran. Selon Sarah Polley, avec Alias Grace, Margaret Atwood «nous offre une façon de voir d'où nous venons, tandis qu'avec The Handmaid's Tale, elle nous montre où nous pourrions aller».

Alias Grace. Écrit et produit par Sarah Polley, d'après le roman de Margaret Atwood. Réalisé par Mary Harron. Avec Sarah Gadon, Edward Holcroft, Anna Paquin, Paul Gross, Zachary Levi et David Cronenberg. Six épisodes. Sur CBC et sur Netflix (dès le 3 novembre).