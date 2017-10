Propos racistes à Occupation double: deux candidates s'excusent

Un vent de scandale souffle sur Occupation double Bali. Pas pour des querelles, mais bien parce qu'Élodie et Joanie ont tenu des propos racistes en ondes. Et que le diffuseur a laissé passer ça en ondes. Aujourd'hui, les deux candidates ont dû s'en excuser.

Les propos ne sont pas anodins. «Pourquoi on s'impose ça, nous autres? On n'est pas des n... oh, j'allais dire de quoi de raciste. On n'est pas des nè***», a lancé Joanie, tout en préparant la cuisine.

> Les excuses des candidates

Pour lire la suite de l'article