Will and Grace: le retour d'une série culte

C'est le grand retour de Will and Grace, ce soir, au petit écran. Pour souligner l'événement, La Presse se penche sur ce phénomène de la télévision américaine au tournant du siècle. Et pèse son potentiel de succès futur.

Série révolutionnaire

En 1998, en lançant Will and Grace, la chaîne NBC a diffusé la première série de la télévision américaine avec deux des quatre personnages principaux ouvertement homosexuels. C'était juste un an après le coming out de la comédienne Ellen DeGeneres, dans la vie comme dans sa sitcom. Et à une époque où, après la crise du sida, la communauté gaie avait grand besoin de modèles positifs. En huit saisons, la série créée par David Kohan et Max Mutchnick a fait tomber plusieurs préjugés. Avec humour et sarcasme. Si bien qu'aujourd'hui, voir des personnages gais et lesbiens à la télé est devenu presque la norme.

La quadrature du cercle d'amis

Si le sujet était «révolutionnaire», l'écriture de Will and Grace demeure classique. Elle s'appuie sur un scénario - pour ne pas dire une formule - éprouvé: l'éternel couple dépareillé, et le groupe d'amis névrosés, mais soudés. Pensons à Friends, à Seinfeld, ou plus loin à The Odd Couple. Côté nature, un avocat homosexuel, Will (Eric McCormack), et sa meilleure amie styliste et hétéro, Grace (Debra Messing). Côté givré, les deux amis qui sont leurs exacts opposés : Karen (Megan Mullally) et Jack (Sean Hayes). Autant les premiers sont «normaux» et bienveillants, autant les seconds sont marginaux et délinquants. Le choc des personnalités est propice au comique de situation, car les conflits sont résolus dans l'amitié et la complicité.

Un pari risqué

Deux décennies après sa création, et plus de 11 ans après la fin de sa diffusion (hormis un court épisode spécial sur l'élection présidentielle, l'automne dernier), ce retour au petit écran est un gros pari pour NBC. On ne parle plus de «gays», mais de LGBT; les iPhone ont remplacé les répondeurs; l'amitié se passe davantage sur les réseaux sociaux qu'à la maison. Bref, le monde a bien changé... et les États-Unis particulièrement.