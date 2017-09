The Defenders: les Avengers de Netflix

L'histoire

Tout comme pour les Avengers au cinéma, Marvel a choisi de présenter les membres des Defenders un à la fois avant de les réunir pour affronter une menace plus grande. Ainsi, après deux saisons de Daredevil et une de Jessica Jones, de Luke Cage et d'Iron Fist, le géant de la bande dessinée et Netflix réunissent enfin les quatre héros new-yorkais dans une même aventure créée par Douglas Petrie et Marco Ramirez. Après avoir fait surface à quelques reprises dans les autres séries, l'organisation criminelle The Hand se révèle enfin. Leur ville menacée, les quatre individus aux pouvoirs particuliers devront travailler ensemble pour venir à bout de leur plus puissant ennemi à ce jour.

Les bons

Les forces en présence: Matthew Murdock (Charlie Cox), l'avocat aveugle qui devient Daredevil lorsqu'il enfile son costume rouge. Jessica Jones (Krysten Ritter), la détective privée autodestructrice à la force surhumaine. Luke Cage (Mike Colter), la brute au coeur tendre et à la peau pare-balle. Danny Rand (Finn Jones), le milliardaire qui contrôle le pouvoir mystique Iron Fist. Il est idéal d'avoir vu leurs séries solos pour mieux comprendre les enjeux de chacun, mais leurs traits de personnalité sont si appuyés qu'après deux épisodes de The Defenders, on comprend à quel genre de personnes nous avons affaire. Au départ, le quatuor ne se connaît pas vraiment, mais certains personnages secondaires, dont celui incarné par Rosario Dawson, font le lien entre les membres du groupe et permettent de mieux comprendre leur passé.