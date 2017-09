Un nouveau Passe-Partout à Télé-Québec

C'est Attraction Images qui agira à titre de producteur. Ce Passe-Partout revisité sera diffusé en 2019, juste à temps pour le 40e anniversaire de l'émission et le 50e anniversaire de Télé-Québec.

«C'est un immense honneur de se voir confier la grande marque Passe-Partout! Tout en actualisant les contenus de Passe-Partout, nous devrons nous assurer d'en préserver l'essence. Notre défi sera de faire grandir ce grand succès télévisuel tout en l'enrichissant de contenus pouvant se déployer également sur toutes ces nouvelles plateformes, inexistantes à l'époque de sa création», explique par voie de communiqué Marleen Beaulieu, présidente et productrice exécutive d'Attraction Images.

Diffusé à Radio-Québec - ancêtre de Télé-Québec - entre 1970 et 1980 et mettant en vedette Claire Pimparé, Marie Eykel et Jacques L'Heureux, Passe-Partout a marqué toute une génération d'enfants.