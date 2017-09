The Mist: brume justicière

L'histoire

The Mist (La brume) est tout d'abord un roman à succès signé par Stephen King dans les années 80. C'est ensuite un film de Frank Darabont, sorti en 2007. Mais depuis la fin du mois d'août, c'est aussi une série de 10 épisodes d'une quarantaine de minutes produite par Netflix qui suit les déboires d'une famille dans une petite ville des États-Unis. Alors que la mère perd son emploi, sa fille se fait violer lors d'une fête et c'est le sportif étoile de l'école qui est accusé par le meilleur ami de la victime. Mais un autre drame déferle sur la ville: une inquiétante brume surnaturelle envahit les rues et tue tous ceux qui se trouvent sur son passage. Enfermés dans un centre commercial et dans une église, les habitants de la ville perdent peu à peu le contrôle en se laissant guider par la peur et la situation vire aux règlements de comptes.

La distribution

Le duo mère-fille incarné par Alyssa Sutherland (la reine Aslaug dans Vikings) et Gus Birney ne brille pas particulièrement à l'écran. Ces deux protagonistes manquent de profondeur, perdues au milieu d'un trop grand nombre d'histoires secondaires. Dans la peau du père de l'héroïne, Alex, Morgan Spector (Boardwalk Empire) prend seulement son envol dans les trois derniers épisodes. On salue par contre les performances de Frances Conroy (Six Feet Under, American Horror Story) en énigmatique vieille dame qui joue les messies ainsi que de Russel Posner, interprète d'Adrian, le meilleur ami d'Alex. Présenté comme un jeune bicurieux mal dans sa peau, il se révèle être le personnage le plus complexe et intéressant de The Mist. Il soulève à lui seul des préoccupations liées à l'intimidation, à la quête d'identité sexuelle et au viol.