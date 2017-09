Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier en mode Gémeaux

En plein dans le sprint final de leur préparation, les deux animateurs ont admis ressentir l'excitation de l'approche du Jour J. «On est très fébrile. On essaie de dire fébrilité parce que c'est plus positif que stress!», lance Éric Salvail en entrevue à La Presse canadienne.

De son côté, Jean-Philippe Wauthier ne sait pas trop si sa deuxième expérience est plus angoissante que la première, l'an dernier... «Peut-être que j'avais la naïveté de la première fois! Cette année, on s'en fait parler tout le temps, alors c'est deux fois plus stressant. Mais c'est un bon stress, c'est vrai que je ne dors pas super bien, mais une fois que c'est passé, on s'en sort», décrit celui qui anime Le Beau dimanche à Radio-Canada.

Reste que le deuxième mandat simplifie légèrement les choses dans la préparation. «On se connaît bien et on sait ce que notre duo donne. On n'a pas à placer ça. Le ton qu'on a donné au gala l'an passé, on est dans le même genre cette année», explique Éric Salvail qui annonce que certaines personnes vont être égratignées au passage.

«On est les rois de l'autodérision. J'en sors une couple (de blagues) sur Jean-Philippe et vice-versa. Il n'y a aucune méchanceté. C'est de soulever des travers et des choses qui n'ont pas fonctionné, mais aussi de souligner les bons coups. Ici et là, il y a quelques égratignures qui vont se faire. C'est notre gros fun d'écrire ça!», mentionne la vedette de fin de soirée à V.

Les deux complices ne ménagent pas leurs efforts afin d'être prêts et surtout pour que leur numéro d'ouverture soit parfait.

«Un gala, où le numéro d'ouverture fonctionne bien, part sur les rails. Ça donne une swing au show, ça donne une dynamique, ça installe déjà le ton», insiste Éric Salvail qui parle par expérience.

Une télé en santé

Le concept de télévision semble encore appartenir au 20e siècle pour les milléniaux qui consomment leur contenu de divertissement sur toutes sortes d'autres écrans. Malgré cette transformation du médium, le contenu demeure pertinent et de plus en plus populaire, selon nos deux têtes d'affiche.

«La télé vit des hauts et des bas. On a une télé québécoise bien différente d'ailleurs. On tient le fort plus que les autres, je pense. Ce qui est bizarre, c'est que la consommation augmente sans cesse. Le médium est en train de changer et c'est ça qui est le plus difficile. Le bateau ne coule pas, mais le bateau change», observe Jean-Philippe Wauthier qui est renversé par les cotes d'écoute de 1,3 à 1,5 million de téléspectateurs chaque jour pour District 31.

Éric Salvail s'émeut devant les prouesses que réussit à réaliser le milieu de la télévision dans un petit marché comme le Québec. «Avec l'argent qu'on a et ce qu'on a réussi à réaliser, c'est une télévision extrêmement en santé. Évidemment, il y a des choses qui arrivent comme dans le reste du monde. Ça n'empêche pas qu'on est là pour souligner des productions qui se portent très bien. L'important, c'est que les gens regardent les productions qu'on fait», soutient-il.

La clé, de l'avis de Jean-Philippe Wauthier, c'est de s'assurer «de garder les jeunes avec nous».

Qui sortira gagnant?

Les prix qui seront remis en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place des arts sont:

Meilleure série dramatique

Meilleure série dramatique annuelle

Meilleure comédie

Meilleure série de variétés ou des arts de la scène

Meilleur premier rôle féminin série dramatique

Meilleur premier rôle féminin série dramatique annuelle

Meilleur premier rôle féminin comédie

Meilleur premier rôle masculin série dramatique

Meilleur premier rôle masculin série dramatique annuelle

Meilleur premier rôle masculin comédie

Meilleure animation humour, série ou spéciale de variétés;

Meilleure animation: jeu ou téléréalité

Meilleure animation: émission ou série d'entrevues ou talk-show;

Meilleure animation: jeunesse

Le prix spécial Jean-Besré sera remis à la série District 31 pour souligner l'excellence, l'innovation et l'originalité d'un projet qui n'est pas admissible dans les catégories actuelles des Gémeaux.

Les Pays d'en haut (16 nominations), Lâcher prise (12 nominations) et Unité 9 (10 nominations) dominent le palmarès dans l'ensemble des mises en nomination. Pas moins de 62 prix seront remis en avant-première, sur les ondes d'ICI ARTV en après-midi dimanche.