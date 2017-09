Rôles de soutien aux Prix Gémeaux: bons seconds

Peut-on être aussi fier d'une carrière sans avoir eu de premier rôle?

Marie-Hélène Thibault: J'ai l'impression que je m'enligne pour ne faire que des seconds rôles, mais, des fois, le second rôle est important, comme Sophie à côté de Catherine [dans la série Catherine]. Je ne rêve pas d'un premier rôle. Par contre, lorsque les équipes sont vraiment agréables, je rêve d'avoir beaucoup de jours de tournage pour vivre l'esprit de famille au maximum. Dans ces moments-là, quand je vois une comédienne qui a plus de jours que moi, je la trouve chanceuse. Mais pas pour mettre «rôle principal» dans mon curriculum vitae.

Bianca Gervais: D'après moi, la grande fierté dans ce métier est de perdurer. Ce n'est pas d'avoir sa face sur l'affiche, mais d'avoir une carrière remplie sur le long terme et sans grande période d'accalmie. Avec des défis qui surprennent et déstabilisent. Le rôle de soutien permet souvent ça, de trouver de nouvelles couleurs et de se dépasser.

Fabien Cloutier: Le fantasme du premier rôle, je n'ai pas ça. Je lis le projet et, si ça m'intéresse, j'ai envie de porter ça. De la même façon que lorsque j'ai fait des spectacles solos, ce n'était pas dans le but d'être seul sur scène. Je ne me disais pas: «Enfin, j'ai toute la place! Enfin, ce sera écrit numéro 1 à côté de mon nom!» Tu as quelque chose à dire et tu y vas. Peu importe le projet ou la grosseur du rôle.

Pour Ruptures, vous ne saviez pas au départ que vos rôles allaient prendre autant d'ampleur et que vous seriez encore là dans la deuxième saison.

Sébastien Huberdeau: C'est vrai que nous ne savions pas au départ que nous allions revenir. L'intrigue de la première saison pouvait très bien se boucler comme ça, même si c'était une intrigue ouverte. C'était une belle surprise.

Fabien Cloutier: C'est énorme ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'à l'occasion, on peut dépasser l'auteur. Parce qu'on donne une couleur à notre personnage que l'auteur n'avait pas vue et c'est en nous voyant qu'il peut avoir une idée pour la deuxième et troisième saison. Ensuite, tu deviens une nourriture, une inspiration pour l'équipe de création. Ils écrivent en fonction de ce que tu as donné.

Marie-Hélène Thibault: Bien humblement, je pense que c'est ce qui m'est arrivé sur Toi et moi et Le gentleman. Ils ont vu quelque chose qui a fait que mes personnages ont eu plus de chair autour de l'os au cours des années. La première année de Toi et moi, j'avais trois jours de tournage, dont un où je regardais ma soeur se marier. Ouf, c'est mince! [Tout le monde s'esclaffe.] Et finalement, les auteurs lui ont créé sa propre vie, ils ont eu envie de développer le rôle.

Fabien Cloutier: C'est pour ça que je pense que même si un acteur vient tourner juste une journée sur un projet, ce n'est jamais fermé. Il y en a qui arrivent sur le plateau et ça connecte avec l'équipe. Ensuite, les auteurs se disent: attends, on va lui ajouter des scènes.

Bianca Gervais: Bon, on continue la discussion, dimanche, autour d'un verre de bulles?