Des documentaires à dévorer

L'Amérique de Michel Barrette

Historia, le mercredi à 20 h 30

«Tout le monde sait que je suis un grand collectionneur de voitures, mais ma passion pour l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais vous dire un secret: l'histoire de l'Amérique me fascine», confie d'entrée de jeu l'animateur Michel Barrette dans le premier épisode de cette deuxième saison. Dans cet épisode, il s'intéresse à l'animateur du Tonight Show, Johnny Carson, et il en discute avec son invité, Jean-Philippe Wauthier, ainsi qu'avec l'historienne Évelyne Ferron. Chaque épisode tourne ainsi autour d'une personnalité ou d'un événement qui a marqué l'Amérique. Dans cette deuxième saison, Michel Barrette reçoit également Jean-Nicolas Verreault pour parler du Titanic et Chantal Lamarre qui s'intéresse à l'histoire du magazine Playboy.

Trafic d'rt, le grand marchandage

RDI, à partir du 4 octobre, à 20 h

Parmi les documentaires présentés aux Grands reportages à RDI, il y a Tarafic d'rt, le grand marchandage de Tania Rakhmanova. Après le commerce illégal de la drogue et des armes, le trafic d'antiquités est le plus important au monde, entre autres grâce aux biens culturels dérobés. D'ailleurs, nous apprenons dans le documentaire que les États pillés - dont l'Irak et la Syrie - exigent désormais le retour de leurs trésors volés. La reporter et son équipe cherchent à comprendre comment les oeuvres volées sont blanchies, à quel point elles aident à financer le terrorisme et comment la communauté internationale entend lutter contre ce fléau.