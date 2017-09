Peter Lenkov, le Québécois qui a fait renaître Hawaii 5-0

Vous avez vécu les changements qu'ont entraînés les séries audacieuses de HBO au début du millénaire, et maintenant celles de Netflix ou Amazon. Quel a été le chambardement le plus important?

Je dirais la fin de l'écoute en direct, ainsi que l'écoute sur plusieurs appareils. Je vois ces changements comme des occasions d'aller plus loin dans la sophistication des scénarios. Dans les années 80, on se contentait de gadgets comme des voitures qui parlent. Maintenant, il faut avoir des personnages et des intrigues solides. On retourne à la base de l'art de raconter une histoire. Parallèlement, les quelques séries qui sont suivies en direct par beaucoup de téléspectateurs - comme Hawaï 5-0 qui fait neuf millions - sont précieuses pour les publicitaires. Toute cette concurrence entre les chaînes traditionnelles comme CBS, le câble et les services comme Netflix crée une manne pour nous. On est rendu à 10 millions US par épisode pour des séries comme Westworld. Je dis souvent à mes étudiants que c'est un âge d'or pour les scénaristes. Ils n'ont même pas à quitter Montréal pour faire fortune, tellement la demande est forte pour de bonnes histoires.

Hawaii elle-même est importante pour le succès de la série. Plusieurs observateurs avancent que les lieux où se déroulent les séries constituent maintenant un personnage à part entière, par exemple la Louisiane pour True Detective ou le Minnesota pour Fargo. Qu'en pensez-vous?

C'est vrai. On prend de plus en plus de soin à bien choisir le lieu d'une série. Souvent, le lieu va donner le ton de l'histoire. Pas pour toutes les séries; on va souvent aller à un endroit qui offre des incitatifs fiscaux. Évidemment, pour Hawaii 5-0, nous soignons beaucoup notre lien avec les îles. Nous faisons chaque année une grande première à Hawaii.

Avez-vous déjà filmé à Montréal?

Non, mais j'aimerais beaucoup cela. J'adore marcher ici, regarder l'architecture. Partout ailleurs, on a l'habitude de démolir et de construire du neuf, mais ici, on a gardé tellement d'immeubles du passé. Il y a peu d'endroits comme Montréal pour un scénariste ou un producteur.

Avez-vous déjà regardé des séries québécoises?

Non. La seule série canadienne dont je me souviens de mon enfance est The Beachcombers. Je regardais aussi Rocket Robin Hood, une série animée canadienne.

__________________________________________________________________________

La saison 8 d'Hawaii Five-0 sera diffusée à CBS dès le 29 septembre; Séries+ offre la saison 4 de la série en version française du lundi au mercredi.