Julie Snyder aux Enfants de la télé

Une émission de la prochaine saison des Enfants de la télé sera construite autour de Julie Snyder. Ses compagnons de route en télévision se relaieront autour d'elle pour revisiter des moments marquants ou cocasses de sa carrière. Et Dieu sait qu'il y en a.

On devine que Stéphane Laporte sera du nombre, et qu'on fera une belle place à Sortir, L'enfer c'est nous autres, Le poing J, Star Académie et Le banquier, mais aussi à des trésors cachés.

Le concept de têtes d'affiche avait très bien marché la saison dernière, avec des émissions consacrées à Marc Labrèche, Claude Legault et Lise Dion. André Robitaille et Édith Cochrane renouvellent l'expérience cette saison, avec Marc Messier et Julie Snyder, entre autres.

La date de diffusion n'est pas confirmée, mais l'émission sera tournée le 15 octobre.