Le comédien Jean Mathieu n'est plus

L'animateur, comédien et imitateur Jean Mathieu est mort mercredi à l'âge de 93 ans. Figure importante du monde de la radio, il fit partie du trio légendaire de l'émission quotidienne Chez Miville, diffusée à l'antenne de CBF, avec Miville Couture et Jean Morin.

Considéré comme le premier imitateur québécois, il fut de la distribution de quelques revues humoristiques de fin d'année présentées au théâtre Stella au milieu des années 40.

À la télévision, on a pu le voir dans Feu vert et À la bonne heure, en compagnie de Jean Duceppe. Au petit écran comme au grand, il est apparu dans Duplessis, Les tisserands du pouvoir, Le temps d'une paix, Sous un ciel variable et Le soleil se lève en retard.