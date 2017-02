Jean-Marc Vallée, à la télé comme au cinéma

Jean-Marc Vallée ne devait tourner que deux des sept épisodes de Big Little Lies, sa première télésérie qui sera diffusée à HBO Canada à compter du 19 février. Mais il n'a pas pu résister au charme de ses actrices et productrices.

«Il y avait deux belles patronnes sur ce projet: Nicole [Kidman] et Reese [Witherspoon]. Elles m'ont convaincu que je ne pouvais pas partir après deux épisodes. Elles me disaient que personne ne pouvait prendre ma place», a dit avec affection le réalisateur, qui qualifie les deux stars de «gamines au grand talent».

Il a d'ailleurs offert un grand terrain de jeu à ses actrices, auxquelles s'ajoutent Shailene Woodley et Laura Dern.

«Je fais des films de personnages et d'émotions. C'est le type de films que je veux faire. Je ne veux pas faire des films d'horreur, et, d'ailleurs, on ne m'appelle pas pour ça», a souligné le réalisateur québécois, joint à Los Angeles, où il fait la promotion de la série - la première a eu lieu mardi soir.

Jean-Marc Vallée (Demolition, Dallas Buyers Club, Wild) croit que sa première proposition télévisuelle doit être vue comme un «long film». D'ailleurs, il n'y a pas de deuxième saison prévue.

Comme pour ses longs métrages, il tourne caméra à l'épaule et n'utilise pas d'éclairage artificiel. «L'idée est de créer un espace de liberté pour que les acteurs puissent bouger à leur guise. On demande même à l'équipe de sortir pour filmer des scènes. Dans cet espace de création, on tente bien des choses et on filme même les répétitions. La première répétition, c'est du caca et ce n'est pas bon. Et là, on continue. Puis là, oups! Nous trouvons un point de vue qui nous intéresse. Si c'est celui de Nicole [Kidman], on va la suivre», a expliqué le Montréalais.

Dans le passé, plusieurs acteurs ont souligné la qualité du travail du réalisateur. Notamment Matthew McConaughey, couronné d'un Oscar pour Dallas Buyers Club. Et aussi Reese Witherspoon et Laura Dern, nommées également par l'Académie pour Wild.

Un autre marathon

Si Jean-Marc Vallée ne voulait réaliser que deux épisodes de Big Little Lies, c'est qu'il s'était déjà engagé pour une autre télésérie pour HBO, Sharp Objects, avec Amy Adams. Comme il l'a finalement tournée au complet, il n'a pas eu le temps de se reposer entre les deux projets. C'est donc très essoufflé qu'il entame sa deuxième série télé.

«J'ai déjà commencé le deuxième marathon et je suis déjà bien fatigué», a dit Jean-Marc Vallée, qui devrait ensuite revenir au cinéma.

«Pour moi, faire un long métrage ou une série télé, c'est pareil. Et en ce moment, les projets d'intimité et de personnages sont plus à la télévision qu'au cinéma, alors que ce sont les films spectacles et de superhéros qui sont populaires au cinéma.»