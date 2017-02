Rodeo FX remporte trois prix pour Game of Thrones

Dans le cas de Rodeo FX, les trois prix ont été remis pour le travail de ses artisans sur l'épisode 9 (Battle of the Bastards) de la série télévisée Game of Thrones.

Plus précisément, les prix sont: meilleures simulations (eau, feu, fumée, explosions), meilleur environnement créé pour un épisode, une publicité ou un projet en temps réel et meilleurs effets visuels dans un épisode.

Sébastien Moreau, président de l'entreprise, s'est réjouit de ces honneurs, ajoutant que ceux-ci «encouragent toute l'équipe à se surpasser pour continuer le travail sur la saison 7 de Game of Thrones.

Mentionnons que la compagnie, qui emploie 350 artisans à Montréal, Los Angeles et Québec, était aussi en nomination pour ses effets spéciaux dans trois longs métrages.