TLMEP: la radio de Québec vivement critiquée

«Même avant que tout ça arrive, on sentait que c'était pertinent de tenir un festival contre le racisme, a dit le rappeur de Limoilou Webster. Pas que Québec est raciste, mais il y a du racisme à Québec. [...] Les radios ont joué un rôle là-dedans, mais il n'y a pas juste ça.»

Et ce racisme, les musulmans de Québec le vivent depuis bien avant l'attentat, a témoigné le dirigeant du CCIQ, Mohamed Labidi. « Depuis au moins deux ou trois ans, la peur est palpable chez nos membres, dit-il. Nous, en tant que leaders, on le sent. [...] Il y a des gens qui ont des Ph. D. et qui sont chauffeurs de taxi. [Et ce n'est pas qu'une question de reconnaissance des diplômes puisqu'il y a parmi eux] des diplômés de l'Université Laval. [...] Donc on veut être traités équitablement pour une meilleure intégration et pour faire profiter aussi de nos compétences. Moi, quand je suis venu au Canada, j'étais déjà chercheur scientifique dans mon pays. J'ai fait Ph. D. et trois postdocs, mais je ne travaille pas dans mon domaine. Et pourquoi ? Parce que mon nom, c'est Mohamed. »

Ils ont dit

«La sécurité des bâtisses physiques, on peut le faire, mais même si on le fait, quelqu'un comme ce terroriste n'aura qu'à attendre que les gens sortent et les abattre. Il faut miser sur la sensibilisation, sur le vivre ensemble, la tolérance. C'est ça, notre sécurité permanente.» - Mohamed El-Hafid, responsable de la mosquée de la capitale

«Je l'ai même déjà rencontré [le présumé tueur Alexandre Bissonnette], au sortir de la mosquée, il rencontrait les gens et demandait de l'argent, deux jours avant l'événement. [...] Maintenant, j'ai des remords de ne pas avoir donné. [...] Si ça l'avait dissuadé, j'aurais donné tout ce que j'avais à ce moment. Parce que j'étais pressé, je me suis dit peut-être s'il revient, on va jaser, on va voir si vraiment on peut l'aider.» - Mohamed Labidi, vice-président du Centre culturel islamique de Québec

«La communauté musulmane à Sainte-Foy, elle est présente depuis des décennies. [...] Quand j'étais petit, il n'y avait pas vraiment de musulmans à Sainte-Foy. Il y avait mon ami Rafik, il y avait mon voisin Tarik, il y avait mon coach au soccer. Mais ce n'étaient pas des musulmans, c'est comme s'ils le sont devenus petit à petit dans notre perception. C'étaient des gens de notre communauté avant. Ils sont devenus [des musulmans à nos yeux] à travers les préjugés qu'on nous a servis, et servis et resservis.» - Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert