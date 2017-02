Messmer au sommet des cotes d'écoute en France

Son passage au sixième épisode de la série Stars sous hypnose de TF1 s'est traduit par des cotes d'écoute de plus de 4 millions de téléspectateurs et, surtout, une part de marché de plus de 32 %.

Toutes chaînes confondues, il a été le leader de la soirée, indique le Groupe Entourage dans un communiqué. Les stars Christine Bravo, Sandrine Quitter, Priscilla Betti, Andy Cocq, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques ont participé à la séance.

Depuis l'automne 2012, Messmer a présenté 450 fois son spectacle Intemporel en Europe, attirant un nombre impressionnant de 675 000 spectateurs.