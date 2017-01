TLMEP: Alexandre Taillefer s'en prend à Jeff Fillion

Karine Vanasse a avoué avoir quitté le plateau de Tout le monde en parle assez ébranlée à sa première présence, en 2006. L'actrice avait senti qu'on voulait casser son image de bonne fille responsable et organisée. Beaucoup de temps a passé, et la jeune femme s'est émancipée depuis. Alors qu'elle avait reçu une offre pour un projet en Europe, elle a plutôt choisi Cardinal, la série canadienne-anglaise qui vient de commencer à CTV et à Super Écran. Sa décision a causé un froid avec son agence américaine. «Ça n'a vraiment pas passé, et j'ai changé d'agence», a confié l'actrice de Blue Moon, qu'on a revue toute jeune dans Emporte-moi.

Florence Longpré, qui se maquille très peu dans la vie, ne voudrait pas de Gaby Gravel à son mariage et prendrait la fuite si elle la croisait au centre commercial. Le personnage le plus populaire de Like-moi! a néanmoins changé sa vie. Elle était sortie anéantie après avoir été refusée pour jouer dans SNL Québec, le même jour qu'avait choisi son ex pour rompre avec elle.

L'entrevue la plus inspirante de la soirée est venue de l'actrice transgenre Gabrielle Boulianne-Tremblay, finaliste aux prix Écrans canadiens pour son rôle dans le film Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Une première reconnaissance du genre pour une personne transgenre au pays. «Je ne sais même pas c'est quoi, penser comme un gars», a confié Gabrielle, qui a su à 4 ans qu'elle était différente des autres garçons et qui n'a pas senti le besoin de subir l'opération pour changer de sexe, un choix bien personnel. À la première du film, elle appréhendait la réaction de son père durant les scènes de nu, mais il a été le premier à se lever pour applaudir. La touchante carte du fou du roi: «Merci pour cette belle leçon de diversité. Tu es debout, unique et belle.»

Pas besoin de se demander de quoi il sera question dimanche prochain chez Guy A. On connaît déjà la réponse, bien tristement.