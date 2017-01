Rodeo FX nommé pour son travail sur Game of Thrones

Quatre de ces sélections concernent des épisodes de la série Game of Thrones et une autre, la troisième saison de la série Black Sails.

L'entreprise fait également partie des équipes qui ont créé des effets pour trois films sélectionnés pour des effets visuels (Silence, Fantastic Beasts and Where to Find Them et Miss Peregrine's Home for Peculiar Children).

«Je suis fier de la qualité du travail accompli par notre équipe et je suis ravi que notre travail soit salué par nos pairs de l'industrie», dit le président Sébastien Moreau.

Le 15e gala VES Awards aura lieu le 7 février à Beverly Hills.