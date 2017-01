Megyn Kelly passe à NBC

Dur coup pour Fox News: le réseau chouchou de la droite américaine perd son animatrice-vedette. Sur Twitter, la journaliste Megyn Kelly a expliqué qu'elle avait accepté de rejoindre les rangs de NBC News, où elle animera une émission quotidienne en semaine et une émission d'information hebdomadaire le dimanche soir, en plus de participer aux émissions spéciales de NBC News.

Employée de Fox News depuis une douzaine d'années, Megyn Kelly a beaucoup fait parler d'elle en 2016. Sa prise de bec avec Donald Trump lors d'un débat des candidats républicains a fait couler beaucoup d'encre. Elle a également accusé son patron, Roger Ailes, de harcèlement sexuel dans son autobiographie Settle for More. Son livre s'est retrouvé en tête des meilleurs vendeurs du New York Times le mois dernier.

Ce nouveau contrat avec NBC News fera de Kelly l'une des animatrices les mieux payées à la télévision américaine. Selon le Wall Street Journal, la dernière année de son contrat avec Fox News lui a garanti un salaire de 15 millions US.