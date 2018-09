Neuf (titre provisoire): sang nouveau

Travailler avec Mani

Pierre Lebeau

Parmi les cinq, il est celui qui a joué le plus au Théâtre d'Aujourd'hui lorsque la salle était située avenue Papineau de 1975 à 1980 durant, dit-il, «l'effervescence nationaliste».

«Avec Mani, on a eu trois semaines de rencontres à bâtons rompus sur différents sujets. C'est une méthode intéressante qui nous demandait beaucoup d'impudeur. On parlait de choses personnelles. C'est différent de ce à quoi on est habitués. On met toujours du nôtre dans un rôle, mais pas à ce point. C'est parfois difficile de trouver la justesse dans ça. C'est particulier. Le spectacle est assez éclaté, il y a des adresses au public, des dialogues.»

Marc Messier

Le vétéran n'a jamais joué au Théâtre d'Aujourd'hui, même avec Broue. Il y a répété une pièce en 1972... annulée après deux semaines de travail.

«On parle directement au public, mais il y a beaucoup de dialogues. Je n'ai pas vu toutes ses pièces, mais je pense que la dramaturgie est différente cette fois. Il y a une histoire. On est nos propres personnages et on a parlé de sujets comme le fait de vieillir, d'être face à la mort. Moi, j'y parle de la mort de mes parents. Je n'avais jamais parlé de ça à personne, à part ceux qui l'ont vécu. On a des choses intéressantes à jouer. J'aime ça travailler avec Mani. Je crois qu'on forme un bon groupe.»

Henri Chassé

Dans la nouvelle grande salle du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, il était de la création de Dimanche Napalm de Sébastien David il y a deux ans. Il avait joué aussi avenue Papineau et dans la salle Jean-Claude-Germain.

«Dans la pièce, on parle de l'histoire du Québec. Il y a plusieurs scènes où on a l'air d'avoir des conversations normales, comme si on n'était pas sur une scène. J'espère qu'on n'aura pas que des vieux ou des jeunes comme spectateurs. Les publics mélangés sont toujours les meilleurs. Je pense que les références à l'histoire seront comprises par tous. C'est souvent très drôle, très loin d'un cours d'histoire. Le mort, qui nous réunit dans le texte, nous a aussi dicté ses volontés.»

Monique Spaziani

Au Théâtre d'Aujourd'hui, elle a, notamment, joué Contre le temps de Geneviève Billette dans une mise en scène de René-Richard Cyr en 2011.

«Une création, comme ils font toujours au Théâtre d'Aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de doutes. Je n'ai pas beaucoup parlé de moi dans les premières semaines. De toute façon, Mani amène tout ce qu'on a dit à un niveau presque d'autodérision. C'est son style. Ce n'est pas nouveau, Jean-Pierre Ronfard travaillait un peu de la même façon. Il n'y a pas de stress. On est dans le travail, pas dans l'angoisse. Et la pièce laisse au spectateur la liberté d'interpréter à sa façon. Le concept du spectacle nous donne une certaine aisance sur scène.»

Mireille Métallus

L'actrice n'en est pas à ses premières armes avec Mani Soleymanlou, que ce soit lors de Dramaturgies en dialogue ou de sa pièce Trois, où il étaient 42 sur scène, au même endroit en 2014.

«C'est certain que la pièce parle de préoccupations propres à notre groupe d'âge. Mais le processus de création ne m'a pas surprise. Je connais Mani maintenant, donc je suis habituée à sa façon de travailler. Dans cette pièce, je crois qu'il a appris beaucoup de choses sur le Québec à travers nous. Ce sont des choses du passé qui font partie de la grande histoire du Québec. On parle aussi d'amour, de sensualité.»