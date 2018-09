Les fées ont soif: la détresse et l'enchantement

Et c'est un leurre... Les archétypes féminins de la pièce (la mère, la putain, la sainte) sont-ils éternels?

Bénédicte Décary: Bien sûr que c'est un leurre! Je ne connais aucune fille épanouie, bien dans sa peau, avec des faux seins énormes, des talons aiguilles de 15 cm, et qui passe sa vie à courir les rendez-vous pour se faire épiler, botoxer et changer le corps.

Vous avez la chance d'être dirigées par Sophie Clément qui a joué dans la création. En 1978, en plus des manifestations devant le TNM, les comédiennes ont reçu des menaces de mort. Elle vous en a parlé?

Bénédicte Décary: Les comédiennes jouaient sur le fil de fer et n'osaient pas aller trop loin. Louisette Dussault ne disait pas la réplique «Au nom de la queue et du père et du fils». Lorsque je joue Madeleine, je ne joue pas que la putain. La force du texte, c'est de montrer toutes les facettes et de les faire résonner en chacune de nous. On n'est pas juste une affaire dans la vie. On est plusieurs choses avec des nuances.

Croyez-vous justement que les femmes soient mieux représentées en 2018 dans les fictions? Je pense aux trois personnages féminins dans Les Simone à Radio-Canada, Maxim, Laurence et Nikki...

Pascale Montreuil: J'ai justement vu une scène avec Nikki, hier soir. Ça m'a fait penser à ton personnage, Bénédicte. Nikki est une ex-escorte qui a fait des excès dans son passé. Elle va dans une soirée mondaine avec son chum, où elle croise d'anciens clients. Elle a honte et sabotera sa relation. Elle est incapable de se laisser aimer pour ce qu'elle est...

Bénédicte Décary: Ah, mon Dieu, tu touches vraiment à quelque chose! Ce sont les mêmes archétypes, mais plus modernes: une intellectuelle, une escorte et une «sainte» mal dans sa peau. Les trois femmes des Simone sont fortes et brillantes, mais elles traînent des séquelles qui les empêchent de s'épanouir dans leurs relations avec les hommes. Elles ont de la difficulté à se libérer de leurs démons, de leur prison. Comme dans Les fées ont soif.

Au Théâtre du Rideau Vert, jusqu'au 10 novembre.