Échos de scène: Gabriel Plante au pays des géants

Coup de coeur: L'art de la chute

Théâtre documentaire comique, L'art de la chute a mobilisé huit coauteurs et coautrices et cinq comédiens survoltés. L'oeuvre, qui marie art contemporain et finance, a été sacrée meilleure pièce et meilleur texte par les critiques de Québec l'an dernier, et on comprend pourquoi. D'abord, peu importe ses connaissances en finance, tout est vulgarisé, comparé, expliqué sur un ton ironique. Ensuite, les comédiens, pratiquement inconnus du grand public à Montréal, sont tous excellents. Enfin, la mise en scène de Jean-Philippe Joubert est une mécanique bien huilée avec un crescendo implacable. La deuxième partie, notamment, s'emballe et nous étourdit comme les cotes de la Bourse.

L'art de la chute, à la Grande Licorne jusqu'au 29 septembre. La pièce sera en tournée au Québec par la suite.

Danse: Giselle

La chorégraphe de Johannesburg Dada Masilo, qui dit que «danser, c'est prendre position», présente à Montréal Giselle, son adaptation du ballet classique de Jules Perrot. Une Giselle féministe qui parle du monde d'aujourd'hui. Percussions africaines comprises. L'artiste de réputation internationale avait déjà présenté ici son Lac des cygnes avec des danseurs en tutu.

Giselle, au Théâtre Maisonneuve jusqu'au 29 septembre.

Aussi à suivre cette semaine, L'affadissement du merveilleux de Catherine Gaudet. La jeune chorégraphe se penche, avec ses cinq interprètes, sur ce qu'elle nomme «cette histoire épique, cruelle et merveilleuse de l'humanité».

L'affadissement du merveilleux, à l'Agora de la danse du 26 au 29 septembre.