Un an de #moiaussi: Anne-Élisabeth Bossé et l'ère du «plus jamais»

Pour l'anniversaire du mouvement #metoo, j'ai voulu te rencontrer, notamment parce que tu seras de la pièce Consentement, et parce que tu as joué dans cette scène de viol marquante des Simone, la saison dernière, qui n'était pas un cliché d'agression sexuelle dans une ruelle.

Elle élargissait l'idée de ce qu'est un agresseur, et de ce qu'est une victime aussi. On n'est pas ensanglantée dans une ruelle. On marche normalement dans la rue. Ce n'est pas écrit dans notre front, ce qui est arrivé.

Ce n'est pas parce que tu as dit oui à l'offre d'un prof de prendre un verre chez lui que tu consens à tout ce qui peut se passer par la suite...

On est souvent chez quelqu'un qu'on connaît bien. On a peut-être même déjà vécu quelque chose avec cette personne-là. Ce dont il est davantage question dans la pièce.

C'est l'histoire d'un couple d'avocats qui traite de cas d'agressions sexuelles et qui est rattrapé par ça dans sa vie privée...

Ce qui est drôle, c'est que l'auteure, Nina Raine, a écrit ça un peu comme Kim [Lizotte], en clairvoyance de ce qui allait se passer avec #metoo. Avec Les Simone, on voulait vraiment exprimer ce qu'est une relation de non-consentement, alors que dans la pièce, on essaie de cerner ce qu'est exactement le consentement, dans un contexte beaucoup plus flou. La pièce a été créée l'an dernier. Après #metoo, l'auteure se sentait presque mal de l'avoir écrite. Elle craignait de ne pas avoir l'air solidaire avec le mouvement.

J'ai lu le texte de Jian Ghomeshi, dont l'histoire a notamment inspiré l'épisode du viol des Simone selon Kim, dans le New York Review of Books. Il se trouvait des excuses et se présentait presque comme une victime... Après l'année qu'on a vécue, c'était assez sidérant.

Il y a une phrase qui m'a vraiment marquée lorsque j'ai vu la conférence de Michelle Obama. C'est que le pouvoir ne change pas les gens, il les révèle.

Le pouvoir exacerbe la nature profonde des gens.

J'ai côtoyé plusieurs bullies. Certains dont on a parlé dans les médias et qui ont pu abuser de leur pouvoir. Il y a d'autres profs que Gilbert Sicotte, au Conservatoire, qui auraient pu être mis sous la loupe. Je n'avais pas un traitement différent des autres avec Sicotte. Mais il y avait d'autres profs qui m'adoraient. Et le fait qu'ils étaient si durs avec les autres me donnait l'impression que j'étais au-dessus de la mêlée. Mais je voyais bien que dans mes cours, des camarades qui performaient bien ailleurs n'arrivaient pas, devant ces profs-là, à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient traumatisés. Quand ces gens-là nous aiment, on se sent spécial. On est faible pour ça. On n'a plus d'éthique.

Est-ce que l'on joue différemment à l'ère de #metoo? Est-ce que l'on accepte moins certains comportements?

Le jeu, c'est le jeu. Quand on commence à tourner, il y a un consensus qui se fait avec les autres acteurs. Je n'ai jamais senti d'abus en jouant une scène. Mais ça change tout le reste. Ça change le rapport au pouvoir. Il y a beaucoup de scènes dans ma vie qui ont réveillé de petites choses. Qui m'ont fait revoir des expériences de ma propre vie sous un autre angle. Je pense que je suis quelqu'un qui porte beaucoup la culpabilité. J'ai dû revisiter des événements et me dire: cette fois-là, ça n'avait peut-être pas de bon sens. Tourner la scène des Simone m'a mise dans une place un peu trouble. Même si on ne joue pas notre vie, tout résonne et tout se mélange. J'ai eu de la difficulté à établir une grande complicité avec Normand [Daneau] dans la vie. On est restés un peu en retrait l'un de l'autre, alors qu'il semble super sympathique. C'est bizarre, mais il y a toujours eu cette fameuse scène-là entre nous, je crois.

J'ai trouvé cette scène très forte. J'en ai parlé avec Louis Morissette et Kim Lizotte. Ça se passe beaucoup dans le regard du personnage. Elle ne peut pas croire ce qui lui arrive.

L'agression sexuelle, c'est vraiment très difficile sur la psyché. Ton rapport à ton estime de soi, à ta valeur, à ton rapport aux hommes, il ne faut vraiment pas minimiser ça. C'est pour ça qu'il y a eu un appel d'air avec #metoo. Je pense à la suite de #metoo, en réfléchissant à ma propre vie. Il y a les «J'aurais donc dû...» et les «Je ne peux pas croire que je n'ai pas...». À mon avis, ça ne sert à rien. C'est l'ère du «plus jamais». Tout ce que je me dis maintenant, c'est: «Plus jamais!» Les chances sont moins grandes que je reste figée si quelque chose du genre, du petit au plus grand degré, m'arrive.

Peut-être qu'un héritage de #metoo sera d'avoir aiguisé certains réflexes et comportements, de part et d'autre. Crois-tu qu'il y a eu une prise de conscience collective? Peut-on espérer que les choses changent?

Je pense que ça change. J'ai plein d'amis qui ont fait des examens de conscience qu'ils n'auraient jamais faits sans le mouvement #metoo. Ça, c'est de l'avancement; ça transforme des comportements. Il y a une part de résilience dans tout ça. Les retombées concrètes, je ne les sais pas, mais dans mon entourage immédiat, je sens une ouverture. Il y a moins de «Revenez-en! C'est pas si pire». Il y a plus d'écoute et de dialogue.

Que les victimes puissent s'exprimer et qu'elles sentent qu'elles sont entendues. Il y a eu beaucoup de silence auparavant, et tout d'un coup, il y a une parole qui s'exprime.

C'est tellement salvateur de se faire valider une blessure. De se sentir compris, ce n'est pas banal. C'est important.

Quand tu joues au théâtre, dans une pièce qui aborde ces questions-là, est-ce que tu te sens une responsabilité plus grande?

Je n'ai pas cette prétention-là. On est une équipe. C'est surtout sur les épaules de Fred [Blanchette], qui est un gars tellement intelligent que je ne suis pas inquiète. Mais au-delà d'être une interprète, je me rends compte que j'ai une portée plus grande. Je reçois les confidences des gens, en raison des rôles que je joue. Je le prends comme un honneur, plus que comme une tâche.

Les gens t'ont beaucoup parlé de cette fameuse scène des Simone?

Avec la télé, tu es dans le salon des gens. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai eu beaucoup de: «C'est exactement comme ça que ça se passe!» Ce n'est pas juste moi, évidemment. Je suis dirigée, éclairée, il y a une musique qui accompagne cette scène-là. Il y a plein de détails qui font que c'est une scène réussie.

Sens-tu que le message de #metoo a été entendu et que les gens ont changé leur façon de faire sur les plateaux?

Oui. Il y a peut-être même eu un petit moment «pointe des pieds» par rapport à tout ça. Ce qui est à mon avis bien correct! Il y aura toujours des bullies, il y aura toujours des colériques, des abuseurs. Ce que ça change, c'est que les gens se font confiance et imposent leurs limites. Les cadres, les producteurs, ne toléreront plus ça. Peut-être que les gens vont être plus solidaires et mettre le doigt sur le bobo plus vite.

Et ceux qui disent que ça fait partie du travail du metteur en scène de pousser l'acteur dans ses derniers retranchements?

Je ne pourrais être plus en désaccord avec cette phrase-là ! J'ai besoin de me sentir aimée, soutenue, comprise...

Comme la majorité des gens, dans n'importe quel milieu!

Le problème, c'est comme avec le sexe: «Some like it rough!» Il y en a qui ont besoin d'être pris à la gorge pour jouir. Mais dans une relation enseignant-élève ou boss-employé, c'est qu'il n'y a pas une relation d'égalité. Ce n'est pas parce qu'une fille trouve ça excitant d'être fouettée qu'il faut que tu fouettes tout le monde. Quand on n'a pas son mot à dire, ça ne fonctionne pas.

Et ceux qui disent qu'il faut que l'école soit dure parce que le milieu est dur, et que si tu ne survis pas à l'école, tu ne survivras pas au milieu?

On ne pratique pas la misère, comme disait ma mère! C'est comme si tes parents te faisaient faire ton lavage à partir de l'âge de 4 ans parce qu'un jour tu vas aller en appartement. On ne pratique pas la misère.