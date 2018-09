Laurent Gaudé: les leçons de l'échec

Écoutez nos défaites est une réflexion sur ce qui reste d'humanité après la bataille. Un peu comme dans Le tigre bleu, le poète-romancier-dramaturge Laurent Gaudé se penche sur les victoires et les défaites de grands guerriers. Les deux situations étant synonymes de perte d'humanité.

«Il y a des victoires indubitables comme celles d'Alexandre le Grand, mais quel que soit le parcours, à un moment donné, le temps nous rattrape. Même le plus grand guerrier aura à traiter avec la fin de sa propre vie. Alexandre est mort d'une fièvre et il a eu le temps de se voir mourir, de connaître sa défaite», dit l'écrivain français en entrevue téléphonique.

«Dans Écoutez nos défaites, poursuit-il, il y a deux thématiques différentes même si elles se croisent. Il y a le bilan moral d'une existence. Dans un bilan glorieux, souvent, il y a de l'ombre et du sang. L'autre thème, que la vie ait été belle ou laide ou que l'on soit bon ou méchant, c'est qu'arrive un jour la défaite finale, la mort. Comment la vit-on ? Comment est-ce qu'on la reconnaît?»

Écoutez nos défaites est d'abord un roman, publié en 2016, qui tisse ensemble les destins de grands vainqueurs de l'histoire, comme Hannibal et le général Grant, avec ceux d'un agent secret français (Gabriel Arcand) qui suit la piste du soldat qui a tué ben Laden (Thibault Vinçon). La pièce, adaptée par Laurent Gaudé et Agathe Bioulès et mise en scène par Roland Auzet, se concentre sur ces deux derniers personnages qui ont connu l'horreur, qui ont vu la fin avant d'y arriver.

«C'est une pensée qui est très présente chez les Grecs. Le dernier moment de l'existence qui permet de poser un jugement sur la totalité du parcours. Si on rate sa mort, du coup, tout est vidé de son sens.»

«Le personnage d'Hailé Sélassié est intéressant à ce titre, poursuit-il. Quand il est dans la défaite, il fait un très beau discours devant la Société des Nations. Puis, quand il rentre dans son pays victorieux, il devient de plus en plus laid.»

Le Français Assem Graïed doit donc retrouver et exécuter le fugitif américain Job qui serait devenu fou. Ce n'est pas un hasard si ce récit rappelle le film Apocalypse Now, lui-même inspiré de la nouvelle Heart of Darkness (Le coeur des ténèbres) de Joseph Conrad.