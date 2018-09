Échos de scène: Émilie Bibeau, Les barbelés et Pôle Sud

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Émilie Bibeau présente ses Chroniques d'un coeur vintage

Les chroniques d'Émilie Bibeau à l'émission Plus on est de fous, plus on lit de Radio-Canada sont très prisées. La comédienne en a tiré un texte, incluant de l'inédit, et un spectacle dans une mise en scène de Sophie Cadieux.

«Mes textes parlent d'amour et de solitude, mais surtout du baume et du réconfort que m'apportent les mots des auteurs. C'est autant ce que disent les amis, la famille et les auteurs qui m'accompagne ou qui m'a marquée. Ce n'est pas une mise en lecture, mais des textes d'autofiction que j'ai adaptés. C'est très personnel.»

Émilie Bibeau se produit dans un cadre intime, mais convivial, la salle prenant la forme d'un cabaret. Ce solo d'un peu plus d'une heure nous fait donc découvrir la femme derrière l'actrice. La lectrice, surtout.

«Ce sont mes vraies lectures, ajoute-t-elle, mais je suis aussi très entourée dans la vie et les mots des autres m'aident véritablement. Même si je parle d'amours déçus, c'est un spectacle avec beaucoup d'humour et d'autodérision. J'aime citer de grands philosophes pessimistes pour montrer comment ils nous permettent d'aller mieux.»

On pourra aussi bientôt voir Émilie Bibeau dans Unité 9 et Ruptures à la télévision. Et elle sera porte-parole, avec Laurent Paquin, des Journées de la culture à la fin septembre.

Chroniques d'un coeur vintage (les mots des autres) est présenté jusqu'au 21 septembre à La Petite Licorne.

Première montréalaise: Les barbelés

Après leur création à Paris en novembre dernier, Les barbelés s'enroulent autour du Quat'Sous présenté en première montréalaise hier soir. Le texte d'Annick Lefebvre est mis en scène par Alexia Bürger et joué par Marie-Ève Milot. Une femme sent le besoin viscéral de parler avant que les barbelés qu'elle sent pousser en elle lui ferment la bouche à jamais. Au passage, elle pose un regard lucide sur les travers de notre société moderne enfermée dans ses propres mailles métalliques et froides.

Les barbelés est présenté au Quat'Sous jusqu'au 26 septembre.