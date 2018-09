La pièce Kanata sera finalement présentée à Paris

Ce titre indique que l'oeuvre sera créée dans une version remaniée, pour tenir compte des critiques de membres des communautés autochtones.

La polémique avait forcé l'annulation de Kanata, le 27 juillet dernier. Or, après mûre réflexion, la direction de la prestigieuse compagnie de théâtre a décidé de ressusciter Kanata, aux mêmes dates que prévu, du 15 décembre 2018 au 19 février 2019, à La Cartoucherie, dans le cadre du Festival d'automne à Paris.

Pour l'instant, aucune indication ne laisse croire que la production du Soleil traversera l'Atlantique. La Presse a fait des demandes d'entrevue auprès de la compagnie de Robert Lepage, Ex Machina, ainsi qu'au Théâtre du Soleil.

Un communiqué aux allures de manifeste

Ce matin, la compagnie dirigée par Ariane Mnouchkine a publié un texte aux allures de manifeste culturel sur son site internet. Le communiqué de presse interpelle les artistes du monde entier en leur «adressant notre plus respectueux et espérant salut». Puis, le communiqué explique la décision de reprogrammer le spectacle.

« Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil sont arrivés à la conclusion que Kanata, le spectacle en cours de répétition, ne violait ni la loi du 29 juillet 1881 ni celle du 13 juillet 1990 ni les articles du Code pénal qui en découlent, en cela qu'il n'appelle ni à la haine, ni au sexisme, ni au racisme ni à l'antisémitisme ; qu'il ne fait l'apologie d'aucun crime de guerre ni ne conteste aucun crime contre l'humanité ; qu'il ne contient aucune expression outrageante, ni terme de mépris, ni invective envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, ou une religion déterminée.»

Plus loin, le communiqué affirme que la direction du Théâtre du Soleil ne veut pas «céder aux tentatives d'intimidation idéologique en forme d'articles culpabilisants, ou d'imprécations accusatrices, le plus souvent anonymes, sur les réseaux sociaux. (...) Après un déluge de procès d'intention tous plus insultants les uns que les autres, (les artistes) ne peuvent ni ne doivent accepter de se plier au verdict d'un jury autoproclamé qui, refusant obstinément d'examiner la seule et unique pièce à conviction qui compte c'est-à-dire l'oeuvre elle-même. »